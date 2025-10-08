Доля электроэнергии из возобновляемых источников в мире выросла до 34,3%.

В первом полугодии 2025 года в мире было произведено больше электроэнергии из возобновляемых источников - то есть солнца и ветра, - чем из угля, что символизирует исторические изменения в мировой энергетике.

Об этом свидетельствуют данные из отчета глобального аналитического центра по энергетике Института Эмбера

В отчете констатируется, что в первом полугодии этого года производство электроэнергии из возобновляемых источников выросло на 363 ТВт-ч или на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 5,072 ТВт-ч. Соответственно, выросла и доля "чистой" электроэнергии в мировом производстве тока - с 32,7% до 34,3%.

Мировым рекордсменом по росту производства электроэнергии из возобновляемых источников стал Китай. Отмечается, что производство солнечной энергии в КНР выросло на 168 ТВт-ч или на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составляет 55% мирового прироста солнечной энергии.

Ветрогенерация в Поднебесной, за отчетный период, увеличилась на 79 ТВт-ч или на 16%, что более чем вдвое превышает средний мировой показатель в 7,7%. Аналитики отмечают, что Пекин построил солнечных и ветровых электростанций больше, чем остальные страны.

При этом объем производства электроэнергии из угля, за отчетный период снизился на 31 ТВт-ч, или 0,6%, до 4 896 ТВт-ч. Соответственно, доля электроэнергии из угольных электростанций в мире снизилась до 33,1% (в первом полугодии 2024 года было 34,2%).

В то же время, в мире отмечается, что Европа и США до сих пор в значительной степени полагаются на ископаемое топливо.

Хотя Китай периодически скупает нефть в резервы, Поднебесная активно развивает производство электроэнергии из альтернативных источников. В частности, Китай начал строительство "Великой солнечной стены", которая будет простираться на 400 километров в пустыне Кубуци в Монголии. Ожидается, что проект будет производить 100 ГВт солнечной энергии к 2030 году.

В августе 2025 года китайские инженеры представили прототип плавучей ветровой турбины, которая, по их словам, установила рекорд по производству электроэнергии и может начать новую эру в сфере возобновляемых источников энергии.

