Современные истребители могут развивать огромную скорость.

Истребители способны развивать очень высокую скорость во время полета. Тем не менее далеко не все люди знают, способны ли они обогнать ракеты, которые они запускают. В издании WION дали ответ на этот вопрос.

Отмечается, что многие современные истребители, такие как МиГ-25, могут развивать скорость, близкую к 2,8 Маха (около 3500 км/ч). Американский F-15 может развивать максимальную скорость 2,5 Маха (около 3062 км/ч).

Ракеты класса "воздух-воздух", такие как Meteor, могут лететь со скоростью более 4 Маха (почти 5000 км/ч). Это намного быстрее, чем может лететь любой реактивный самолет.

В издании резюмировали, что с практической точки зрения истребители не могут обогнать собственные ракеты. Ракеты используют ракетные или прямоточные двигатели, которые позволяют им быстро ускоряться.

Тем не менее пилоты других истребителей все еще могут уворачиваться от вражеских ракет, несмотря на большую разницу в скорости. Для этого они совершают различные маневры, такие как резкие повороты и наборы высоты, а также используют электронные помехи.

Какие истребители могут лететь с нулевой скоростью

Ранее УНИАН рассказал, какие истребители могут лететь с нулевой скоростью. С этой задачей могут справиться только два самолета - Lockheed Martin F-35B Lightning II и Harrier.

F-35B относится к классу STOVL (короткий взлет и вертикальная посадка), а Harrier - к V/STOL. Они могут подниматься вертикально.

