Все ягоды имеют питательную ценность.

Диетологи назвали ягоды, которые могут считаться самыми полезными из всех остальных. Если вы не уверены, какой ягоде отдать приоритет, это хороший вариант, пишет журнал Parade.

Какие ягоды самые полезные

Зарегистрированные диетологи Элизия Картлидж и Кристи Рут согласны с тем, что, хотя все ягоды имеют питательную ценность, но самой полезной для здоровья является черника.

"Черника занимает первое место в списке самых полезных ягод, потому что она богата различными питательными веществами, в первую очередь антоцианами и полифенолами, которые являются мощными фитохимическими веществами", - отметила Рут.

Картлидж добавила, что антоцианы в чернике уменьшают воспаление в мозге, а также поддерживают память, познавательные способности и настроение. Это делает их отличной пищей для здоровья мозга.

Указывается, что антиоксиданты в чернике полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы. Научные исследования показывают, что регулярное употребление черники связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, а также с поддержанием здорового веса и снижением риска развития диабета 2 типа.

По словам Картлидж, черника полезна и для здоровья кишечника:

"Фитохимические вещества, обнаруженные в чернике, также служат пищей для полезных кишечных бактерий, а содержание клетчатки еще больше повышает ее полезные для кишечника свойства".

Кроме того, черника содержит витамин С и марганец (оба из которых поддерживают иммунное здоровье), а также является одним из лучших источников витамина К (который поддерживает здоровье костей).

Напомним, ранее были названы 15 лучших фруктов и овощей для похудения.

Вас также могут заинтересовать новости: