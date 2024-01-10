Необходимо употреблять достаточное количество белка, отмечают специалисты.

Диетологи назвали суперпродукт, который поможет сделать ваши волосы более здоровыми. Правильная диета в силах решить распространенные проблемы с волосами, от выпадения до сухости прядей, пишет New York Post.

"Важно следить за тем, чтобы ваш организм получал достаточно калорий. Вашему организму требуется энергия для роста волос и выработки гормонов, необходимых для здоровья волос, поэтому убедитесь, что основные потребности в калориях удовлетворены", - отметила дипломированный диетолог Аманда Сауседа.

Что же касается того, какие именно продукты могут привести к здоровым локонам, эксперты считают, что лосось является лучшим выбором из-за высокого содержания в нем белка.

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"Волосы состоят из белка, в частности из кератина, поэтому имеет смысл потреблять достаточное количество белка в нашем рационе, чтобы поддерживать здоровый рост волос", - объяснила Диетолог Фрэнсис Ларджман-Рот.

Она также рассказала, что лосось содержит и другие питательные вещества, такие как морской коллаген, омега-3 и цинк.

Конечно, лосось называют суперпродуктом не только для здоровья волос. Являясь основным продуктом средиземноморской диеты, которая названа лучшей диетой в мире, лосось обладает широким спектром преимуществ, включая предотвращение рака, слабоумия и болезней сердца.

Кроме того, лосось не единственный суперпродукт для здоровья волос списке экспертов. Миндаль, грецкие орехи, яйца, цитрусовые, курица с кожей и бобовые также способствуют укреплению прядей.

Напомним, ранее был назван чудо-продукт, который быстро закрасит седину.

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