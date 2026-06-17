Рейтинг аэропортов мира: в топ-10 попал воздушный порт, расположенный за Полярным кругом

Надежными аэропортами удивляет бразильское авиационное движение.

Составлен новый, общемировой, рейтинг аэропортов от AirHelp. Как пишет Euronews, при распределении мест в нем учитывались пунктуальность рейсов, инфраструктура и общее впечатление пассажиров от аэропорта.

Компания AirHelp, которая занимается выплатой компенсаций за авиаперелеты, обновила ежегодный рейтинг аэропортов. Эксперты учитывали, не опаздывают ли рейсы больше, чем на 15 минут, высокое ли качество обслуживания пассажиров и насколько продумана инфраструктура воздушных портов. В рейтинге также учитывалось мнение более 14 тысяч путешественников из разных стран.

Всего в рейтинге принимали участие 279 аэропортов из 76 стран. Пассажиры оценивали аэропорты по нескольким критериям: работа персонала, время ожидания, доступность, чистота, наличие указателей и справочной информация, ресторанов и магазинов.

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Лучшие аэропорты мира

В топ-5 самых надежных аэропортов мира вошли:

аэропорт Токумен – крупнейший пересадочный узел Центральной Америки;

аэропорт Форталеза имени Пинту Мартинса – ключевой международный авиаузел на северо-востоке Бразилии;

аэропорт Кейптаун - главные воздушные ворота Кейптауна, занимающие второе место по загруженности в Южной Африке;

аэропорт Ресифи/Гуарарапис имени Жилберто Фрейре - один из самых современных и загруженных аэропортов на северо-востоке Бразилии;

аэропорт Бразилиа имени президента Жуселину Кубичека - главный авиационный узел столицы Бразилии, занимающий третье место по пассажиропотоку в стране после двух аэропортов Сан-Паулу.

В топ-10 самых комфортных аэропортов мира также вошел пассажирский порт Буде в Норвегии, расположенный севернее Полярного круга. Он занял девятое место в общем зачете. Аэропорт имеет высокий показатель пунктуальности. А также неплохие оценки за качество обслуживания пассажиров, инфраструктуру и комфорт.

В десятку лучших также вошел датский аэропорт Биллунд, став вторым по комфорту в Европе. Аэропорты Бильбао в Испании и норвежский аэропорт Берген-Флесланд стали третьим и четвертым в Европе. А аэропорт Стамбул-Хавалимани замкнул пятерку лучших в Европе, расположившись на 29-м месте общего мирового рейтинга.

Худшие аэропорты Европы

Аэропорт имени Умберто Дельгаду в Лиссабоне занял 274-е место в общем рейтинге. Показатель пунктуальности аэропорта составляет всего 6,3, также не очень хорошие оценки были в категориях обслуживания пассажиров и комфорта.

Аэропорт Родоса Диагорас занял 271-е место в общем зачете. Показатель пунктуальности там 6,5. Аэропорт Ираклиона на Крите стал 268-м, а аэропорт Ниццы на Лазурном берегу – 267-м.

Аэропорт-город в Дубае

Напомним, что Дубай строит новый международный аэропорт - Аль-Мактум. Предполагается, что он сможет обслуживать до 260 млн пассажиров в год. И это будет крупнейший аэропорт во всем мире. Комплекс будет включать 400 выходов на посадку и 5 параллельных взлетно-посадочных полос

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