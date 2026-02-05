5 опасных манипуляций родителей, влияющих на поведение уже взрослых детей

Психологи предостерегают от использования манипулятивных техник при воспитании детей, так как это оставит след на их психике.

Вы наверняка слышали множество историй о жестоких или эгоистичных родителях, которые невольно заставили своих взрослых детей переехать от них подальше в другой город. Правда в том, что не всегда конфликт настолько очевиден. Иногда взрослые люди десятилетиями не замечают, как их поведение до сих пор определяется давними родительскими манипуляциями еще со времен детства, пишет Parade.

"Даже самые любящие родители могут использовать манипулятивные стратегии бессознательно, и часто они усваиваются во время воспитания. Эти модели не исчезают просто с возрастом и часто проявляются во взрослом возрасте как тревога, депрессия и хроническая неуверенность в себе", – говорит доктор психологии Кристал Саиди.

Психологи отмечают, что именно атмосфера в семье в детстве и юности формирует психику человека и определяет то, как человек потом воспринимает себя, других людей и мир вокруг. Parade со ссылкой на профессиональных психологов приводит ряд довольно типичных родительских манипуляций, которые потом могут отразиться на всей жизни ребенка, когда он вырастет.

Принуждение к послушанию через постоянное чувство вины

Родители могут использовать этот способ из благих намерений воспитать порядочного человека, но во взрослом возрасте такой ребенок будет постоянно жить в страхе разочаровать окружающих и ставить потребности других выше своих.

Условное одобрение

Если родители хвалят ребенка только тогда, когда он соответствует определенным высоким стандартам, это может сформировать привычку к нездоровому перфекционизму и низкой самооценке во взрослом возрасте.

Использование реальных или мнимых проблем со здоровьем для принудительной связи с ребенком

Если родители часто разыгрывают кризис со своим здоровьем, чтобы привлечь внимание ребенка, это может сформировать у него во взрослом возрасте привычку к постоянным чрезмерным переживаниям за здоровье других людей.

Несение бремени жертвы

Родительство – это выбор, который делают родители, а не их дети. Если же детям начинают навязывать мысль о том, что родители ради них жертвуют собственными интересами и желаниями, это формирует у ребенка пожизненный комплекс неполноценности и чувство вины перед всем миром за собственное существование.

Запугивание

Родители могут использовать угрожающие заявления, чтобы обеспечить послушание ребенка. Во взрослом возрасте такой ребенок может начать бояться других людей и всегда будет идти всем на уступки, чтобы избежать конфронтации.

