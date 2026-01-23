TikTok избежал блокировки в США: заключено многомиллиардное соглашение

Среди новых владельцев дочерней компании платформы TikTok станет соратник Трампа.

Китайская компания TikTok заключила сделку на 14 млрд долларов, которая предусматривает создание отдельной американской дочерней компании и передачу ее контроля группе инвесторов из США, чтобы избежать запрета в штатах, пишет Politico.

Отмечается, что среди новых владельцев американской структуры сервиса войдут частная инвестиционная компания Silver Lake, компания из Абу-Даби, занимающаяся искусственным интеллектом MGX и технологический гигант Oracle, соучредителем которого является соратник Дональда Трампа Ларри Эллисон.

Каждый из них получит по 15% в американском совместном предприятии. Материнская компания ByteDance, базирующаяся в Пекине, оставит себе около 20%. Среди инвесторов также есть инвестиционная компания председателя и генерального директора Dell Technologies Майкла Делла Dell Family Office.

Видео дня

Сделка стала ответом на закон, принятый в США в апреле 2024 года, который требовал продать TikTok американскому владельцу до 19 января 2025 года или запретить платформу. В прошлом году Трамп пять раз откладывал вступление запрета в силу, пока стороны согласовывали условия.

Американская версия TikTok будет работать как независимая организация с правлением из семи членов, среди которых будут генеральный директор TikTok Шоу Зи Чу и топ-менеджеры Oracle, Silver Lake, TPG Global, DXC Technology и MGX.

Исполнять обязанности генерального директора совместного предприятия будет руководитель отдела операций, доверия и безопасности TikTok Адам Прессер.

Американская компания будет отвечать за алгоритм рекомендаций в приложении. Алгоритм будет переобучен на основе данных американских пользователей. Это стало ключевым условием США в вопросе нацбезопасности.

Дональд Трамп публично одобрил сделку, написав в Truth Social, что "счастлив спасти TikTok" и поблагодарив Си Цзиньпина за содействие.

В то же время критики в США считают, что Китай сохранил за собой влияние через долю ByteDance.

В Politico приводят позицию старшего научного сотрудника Института Хадсона и эксперта по вопросам политики США и Китая Майкла Соболика, который резко раскритиковал сделку.

Запрет TikTok в США - что стоит знать

19 января 2025 года TikTok временно прекратил работу для своих пользователей в США после вступления в силу закона, который обязывает китайскую материнскую компанию ByteDance продать свою долю в платформе или столкнуться с полным запретом в Штатах. Приложение для смартфонов тогда стало временно недоступным на рынке США, и его нельзя было загрузить через магазины приложений Apple и Google.

Позже президент США Дональд Трамп обнародовал свой план спасения соцсети TikTok, и в тот же день платформа начала восстанавливать свою работу в Штатах.

В сентябре 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что США и Китай достигли соглашения по TikTok, которое ознаменует смену владельца чрезвычайно популярного видеоприложения и позволит избежать его общенационального запрета.

Вас также могут заинтересовать новости: