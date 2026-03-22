Выбранное дерево расскажет, насколько вы привыкли манипулировать близкими.

Психологический тест - это интересный инструмент самостоятельного анализа личности, который использует картинки для диагностики. В нем каждый рисунок связан с определенными личностными качествами, которыми и обладает выбравший его человек. Если давать искренний ответ, то результаты считаются довольно точными.

Данная проверка - это тест на манипулятора. Так называют людей, склонных управлять чужим поведением ради собственных интересов. Они могут использовать жалость, чувство вины или страх, чтобы подтолкнуть близких к выгодным для себя действиям. Нередко "жертва" даже не понимает, что манипулятор ее использует.

Тест на манипулятора в отношениях

Этот очень точный тест личности определит людей, которые склонны использовать близких. Это не означает, что они точно будут манипулировать другими, но такая вероятность довольно высока. Однако при хорошем самоконтроле и понимании своих недостатков такую черту можно преодолеть.

На заставке показаны изображения трех деревьев. Среди них вам нужно выбрать одно, что показалось наиболее симпатичным. Принимайте решение быстро и не задумываясь, чтобы оно было искренним.

Дерево №1

Вы очень амбициозны и хотите достичь желаемого любой ценой. Могли бы без труда пройти тест на эгоизм, поскольку довольно сильно зациклены на собственных интересах. Вы готовы притвориться обиженными или надавить на чужое чувство долга, чтобы склонить родных к нужным для вас действиям. Это значит, в вас есть зачатки манипулятора.

Дерево №2

Вы очень бескорыстный человек, готовый пожертвовать своим счастьем ради общего блага. Также вы довольно наивны, поэтому скорее станете жертвой манипуляции, чем ее причиной. У вас сильное чувство ответственности.

Дерево №3

Вы добры и не завистливы, но можете манипулировать близкими неосознанно, например, вызывая у них жалость к себе. Однако делаете это не со зла, а из-за неумения правильно выражать чувства. Вы чувствительный и эмоциональный человек внутри, но не всегда понимаете сами себя.

