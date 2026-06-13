Почему 'погода в смартфоне' постоянно вам врет: объясняет метеоролог

Погодные приложения для смартфонов на самом деле не прогнозируют погоду так, как это делают синоптики.

Смартфоны приучили нас проверять прогноз погоды не через Укргидрометцентр, а с помощью погодных приложений, а то и просто встроенных виджетов. Однако каждый из нас не раз замечал, что прогнозы в этих приложениях часто не сбываются, а иногда и текущая погода за окном не совпадает с тем, что написано в смартфоне прямо сейчас.

Заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова в комментарии "Телеграфу" объяснила, что в таких ситуациях не стоит обижаться на синоптиков, потому что они не имеют отношения к "прогнозам в телефоне"

"В телефоне у вас не прогноз живого синоптика. Это автоматический сбор данных по глобальным американским или европейским моделям. Они берут сетку, например, 50 на 50 километров и выдают среднее значение", – говорит Мартазинова.

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По словам эксперта, на самом деле атмосфера более фрагментирована: пока на Троещине идет дождь, Печерск может жариться на солнышке. Однако модель, которую использует приложение в вашем телефоне, может не видеть всего разнообразия погодных процессов.

"Поэтому программы в телефонах – это просто коммерческий продукт, который дает приблизительную картинку, но точным прогнозом это назвать нельзя", – подчеркнула метеоролог.

Новости погоды

Как писал УНИАН, климатическое явление Эль-Ниньо окончательно сформировалось в Тихом океане. В этом году оно может стать одним из самых сильных за всю историю наблюдений. Ученые предупреждают, что естественное потепление накладывается на глобальное повышение температур из-за выбросов парниковых газов, усиливая риски волн жары, наводнений, засух и пожаров.

Влияние феномена будет различным в разных частях мира: в Атлантике может быть меньше ураганов, тогда как в Тихом океане – больше, Южная Америка рискует столкнуться с ливнями, Индия – с экстремальной жарой, а Австралия – с засухами.

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