Хотя вертолеты технически могут поднять вес ядерной бомбы, отсутствие систем безопасности, низкая скорость и уязвимость делают их непригодными для таких миссий.

Вертолеты - универсальные и мощные машины, но могут ли они выполнить роль носителя ядерного оружия так же, как бомбардировщики или реактивные истребители? Wionews рассмотрел основные факты, исторический прецедент и главные риски.

Главный вывод - технически некоторые вертолеты могли бы поднять вес небольшой тактической ядерной бомбы, однако на современном этапе они не соответствуют требованиям безопасности и тактики, которые нужны для доставки ядерного оружия. Большинство ядерных зарядов проектировались для сброса с бомбардировщиков или скоростных самолетов - платформ, дающих большую скорость, высоту и шансы на безопасное удаление от места взрыва.

По весу многие вертолеты могли бы перевозить отдельные типы боеприпасов, но сертификации и специальных систем безопасности для ношения и сброса ядерного оружия у них нет. Конструкция, электроника и процедуры эксплуатации, необходимые для таких миссий, стандартно реализованы в бомбардировщиках и определенных истребителях, а не в вертолетах.

Исторический исключительный случай - WE.177

Существовал единичный пример: в 1971-1991 годах британские морские вертолеты могли нести и сбрасывать ядерные глубинные бомбы WE.177 для борьбы с подводными лодками. Это была специализированная противолодочная система и не аналог наземных стратегических зарядов. Такая практика была редкой и прекратилась более 30 лет назад.

Основные риски использования вертолетов для ядерного сброса

Вертолеты медленные и летают на низкой высоте - они легко подвергаются огню ПВО.

Низкая скорость и близость к месту детонации делают их очень уязвимыми к ударным волнам, теплу и электромагнитному импульсу (ЭМИ).

Даже на расстоянии нескольких километров после взрыва вертолет вряд ли переживет силу детонации.

Бомбардировщики и многие истребители могут сбрасывать заряды с большой высоты и высокой скорости, что дает шанс отойти от точки взрыва. Более того, конструкция боеприпасов и тактики применения предусматривают способы эвакуации самолетов и механизмы подрыва для воздушных детонаций - вещи, которые вертолеты не обеспечивают.

Современная стратегия

Сегодня только определенные самолеты и некоторые современные истребители сертифицированы для ношения ядерного оружия, контроль, навигация и системы запуска строго регламентированы. Вертолеты не входят в современные планы доставки ядерных зарядов, хотя их могут привлекать для охраны или экстренной транспортировки объектов, связанных с ядерной инфраструктурой.

Теоретически возможна разработка оружия, адаптированного под вертолеты, но из-за вопросов безопасности, эвакуации и стратегии это очень маловероятно. Как итог, военные эксперты соглашаются: реактивные самолеты и бомбардировщики будут оставаться основными платформами доставки ядерного оружия в ближайшем будущем.

