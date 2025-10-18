Вертолеты - универсальные и мощные машины, но могут ли они выполнить роль носителя ядерного оружия так же, как бомбардировщики или реактивные истребители? Wionews рассмотрел основные факты, исторический прецедент и главные риски.
Главный вывод - технически некоторые вертолеты могли бы поднять вес небольшой тактической ядерной бомбы, однако на современном этапе они не соответствуют требованиям безопасности и тактики, которые нужны для доставки ядерного оружия. Большинство ядерных зарядов проектировались для сброса с бомбардировщиков или скоростных самолетов - платформ, дающих большую скорость, высоту и шансы на безопасное удаление от места взрыва.
По весу многие вертолеты могли бы перевозить отдельные типы боеприпасов, но сертификации и специальных систем безопасности для ношения и сброса ядерного оружия у них нет. Конструкция, электроника и процедуры эксплуатации, необходимые для таких миссий, стандартно реализованы в бомбардировщиках и определенных истребителях, а не в вертолетах.
Исторический исключительный случай - WE.177
Существовал единичный пример: в 1971-1991 годах британские морские вертолеты могли нести и сбрасывать ядерные глубинные бомбы WE.177 для борьбы с подводными лодками. Это была специализированная противолодочная система и не аналог наземных стратегических зарядов. Такая практика была редкой и прекратилась более 30 лет назад.
Основные риски использования вертолетов для ядерного сброса
Вертолеты медленные и летают на низкой высоте - они легко подвергаются огню ПВО.
Низкая скорость и близость к месту детонации делают их очень уязвимыми к ударным волнам, теплу и электромагнитному импульсу (ЭМИ).
Даже на расстоянии нескольких километров после взрыва вертолет вряд ли переживет силу детонации.
Бомбардировщики и многие истребители могут сбрасывать заряды с большой высоты и высокой скорости, что дает шанс отойти от точки взрыва. Более того, конструкция боеприпасов и тактики применения предусматривают способы эвакуации самолетов и механизмы подрыва для воздушных детонаций - вещи, которые вертолеты не обеспечивают.
Современная стратегия
Сегодня только определенные самолеты и некоторые современные истребители сертифицированы для ношения ядерного оружия, контроль, навигация и системы запуска строго регламентированы. Вертолеты не входят в современные планы доставки ядерных зарядов, хотя их могут привлекать для охраны или экстренной транспортировки объектов, связанных с ядерной инфраструктурой.
Теоретически возможна разработка оружия, адаптированного под вертолеты, но из-за вопросов безопасности, эвакуации и стратегии это очень маловероятно. Как итог, военные эксперты соглашаются: реактивные самолеты и бомбардировщики будут оставаться основными платформами доставки ядерного оружия в ближайшем будущем.