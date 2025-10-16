Авария в поезде отличается от аварии в автомобиле.

Во многих видах общественного транспорта нет ремней безопасности, как в легковых автомобилях. Поезда не являются исключением.

Это может показаться небезопасным, но есть несколько причин, почему для пассажиров поездов не предусмотрены ремни безопасности, пишет IFLScience. Далеко не все из них очевидны.

Отмечается, что установка ремней безопасности в поездах была бы довольно дорогостоящей. Более того, железнодорожные аварии происходят очень редко.

В Совете по безопасности железнодорожного транспорта выяснили, что риск смерти пассажира поезда в пределах стран Европейского Союза составляет около 0,09 смертельных случаев на миллиард поездо-километров. Это почти в три раза меньше, чем для пассажиров автобусов и междугородных автобусов.

Кроме того, поезда спроектированы так, чтобы быть максимально безопасными для пассажиров, и авария в поезде отличается от аварии в автомобиле, добавили в издании. В автомобилях ремни безопасности предназначены для предотвращения выброса водителя и пассажиров в случае столкновения. Тем не менее в поездах, где некоторые пассажиры стоят, а некоторые сидят, ремни безопасности могут фактически ухудшить ситуацию.

В издании объяснили, что защиту пассажиров обеспечивает расположение сидений в поезде. Они способны ограничить движение тела в случае возникновения аварии и минимизировать серьезность полученных травм.

Железнодорожные компании и эксперты по безопасности изучали возможность установки трехточечных ремней безопасности, но пришли к выводу, что они дают неоднозначные результаты, отметили в издании. Причиной является то, что для установки ремней безопасности нужно усиливать сиденья. В случае аварии непрестегнутые пассажиры станут "снарядами", которые могут на большой скорости столкнуться с усиленными сиденьями и получить серьезные травмы.

