Бытует мнение, что в такси можно не пристегиваться.

Многим приходиться ездить на автомобилях: и в роли водителя, и качестве пассажиров. В этом случае человек превращается в участника дорожного движения со всеми сопутствующими обязанностями по соблюдению правил. Какой же штраф за непристегнутый ремень в Украине - одно из самых частых нарушений, - расскажем в материале.

Штраф за непристегнутый ремень - сколько придется заплатить

Согласно Правилам дорожного движения, все пассажиры, которые едут в транспортном средстве на сидячих местах, обязаны пользоваться ремнями безопасности. Также это правило распространяется и на водителя. Поэтому предусмотрено наказание за игнорирование этого требования, указанного в 5 части 121 статьи КУоАП.

Штраф за непристегнутый ремень 2024 года составляет тридцать необлагаемых минимумов, то есть 510 гривень. Но тут есть важный нюанс, относительно того, кто будет наказан. Согласно законодательству, такие штрафы налагаются непосредственно на пассажиров, нарушивших правила. Стоит отметить, что на водителя, ответственного за безопасность поездки, тоже могут наложить штраф за пассажиров. Поэтому каждому придется заплатить по 510 гривень в казну.

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Можно ли не пристегиваться в такси - важно знать

До сих пор в Украине бытует мнение, что в такси можно не пристегиваться. Но оно не соответствует действительности. В связи с нововведениями от 2020 года, использовать ремни безопасности во время езды должны все участники дорожного движения, за исключением отдельных случаев с инвалидностью и исполнением специальных задач. Поэтому ответ на вопрос, можно ли водителю такси не пристегиваться, вполне очевиден - категорически нет, как и пассажирам.

Важно отметить, что водитель такси имеет право требовать от пассажиров использовать ремни безопасности до начала движения автомобиля, а если они игнорируют его - он может отказать им в обслуживании. Соответственно то, кто платит за непристегнутый ремень в такси, зависит от обстоятельств, но с огромной долей вероятности оштрафованы будут и водитель, и все нарушившие пассажиры.

Теперь, когда мы разобрались, можно ли таксистам ездить без ремня, стоит отметить, что для водителей существует и уголовная ответственность за такое нарушения в случае ДТП. Если пассажиры из-за непристегнутых ремней получили травмы среднего уровня тяжести, то водителя могут оштрафовать на сумму от 51 тысячи до 85 тысяч гривень, отправить на исправительные работы до 2 лет, арестовать до полугода, или даже ограничить его свободу до 3 лет.

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