Существует лайфхак, которым из-за незнания практически никто не пользуется.

Лифтом, чаще всего, пользуются люди, которые живут на верхних этажах, чтобы не идти пешком. Также лифт бывает в офисных зданиях, но далеко не все люди понимают, зачем 2 кнопки для вызова лифта и какую именно нужно нажимать.

Зачем в лифтах есть кнопки "вверх" и "вниз" - суть устройства

Для того чтобы правильно пользоваться таким бытовым подъемником, важно понимать, как работает лифт с двумя кнопками. Как правило, люди совершают одну грубую ошибку - они нажимают ту кнопку, куда им нужно подняться или спуститься.

Например, если нужно ехать на верхний этаж, то нажимается стрелочка вниз, потому что вы стоите внизу, если на нижний, то вверх. На самом деле, это неправильная тактика - таким образом вы как бы информируете лифт, где находитесь.

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Но так как заставить лифт приехать быстрее таким образом не получится, стоит поменять логику. Вам не нужно сообщать лифту, где вы, а необходимо задать путь следования. То есть, если вы стоите внизу, а нужно ехать вверх, нажимайте стрелочку вверх и наоборот - для спуска на нижний этаж используйте стрелочку вниз.

Уж точно не нужно нажимать сразу две кнопки, потому что тогда это лотерея - вам придется зайти в лифт и узнать у пассажиров, куда вы все едете - вверх или вниз. Вне зависимости от того, где находится лифт на данный момент, он приедет быстрее, чем если вы будете задавать ему неправильное направление и корректно пользоваться кнопками.

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