Рассказываем, какие шапки носили в СССР женщины, и почему в них ходили не только на улице, но и в помещении.

Советские женщины относились к меховым шапкам с особым трепетом. Их холили и лелеяли, передавали по наследству и не снимали даже в помещении. Вспоминаем, как называлась меховая шапка в СССР, сколько стоили такие головные уборы и что же на самом деле заставляло советских дам носить их целыми днями.

Как назывались и сколько стоили меховые шапки в СССР

Многие и сейчас помнят, как называется меховая шапка из СССР, хотя она была не одна. В Союзе было несколько видов шапок из меха (и не всегда натурального), а носили их граждане разного возраста, достатка и статуса.

Итак, какие шапки были в СССР:

"Ушанка"

Одна из самых популярных в народе шапок, ее носили военнослужащие, милиция и гражданские. Название свое она получила потому, что ее пошив предполагал "уши" с завязками: захотел - поднял их к верху, захотел - опустил и завязал под подбородком. Сначала "ушанки" шили из цигейки (стриженой овчины), затем - из кролика, а также более дорогой ондатры и норки.

"Формовка"

Разновидность "ушанки", отличалась от нее тем, что ее "уши", увы не опускались. "Формовку" обычно покупали те, кто не мог себе позволить "ушанку", но в то же время у тех, кто побогаче, "формовка" была из норки, а те, кто не мог себе такую позволить - носил из кролика, ондатры.

"Гоголь", или "пирожок"

Такая шапка красовалась обычно на голове у высшего руководства страны. Шили ее из каракуля, морского котика, нутрии, смушки и других мехов.

"Пыжик"

Одна из самых дорогих шапок, которая стала символом брежневской эпохи. Ее носили "избранные", хотя, возможно, не все знали, из чего сделана их шапка. На самом деле пыжик - это мех убитого олененка. Хотя есть и другое мнение по этому поводу: говорят, что члены политбюро не так уж и были помешаны на пыжике - большинство, в том числе и сам Брежнев, все-таки носили норковые шапки или каракуль.

"Кубанка"

Это мохнатая меховая шапка, как у героини советской комедии "Ирония судьбы" Нади - у нее такая шапка была из лисы. Шили эти шапки и из более дорогих мехов, например, чернобурки. Есть версия, что героиня Барбары Брыльской носила шапку-"боярку", но ее покрой был немного другим.

"Боярка"

Шапка из 90-х, которая представляла собой меховой ободок вокруг округлой верхушки. Она также была пошита из натурального меха и носили тоже в высших слоях общества.

Натуральные шапки из "приличного" меха стоили очень дорого. Средняя стоимость такой шапки в Союзе была от 150 до 300 рублей - это на те времена 2-3 зарплаты.

Какие шапки носили в СССР женщины и почему они их не снимали

В СССР меховая шапка была показателем статуса. Из дорогого меха - норки, песца и чернобурки - носили хорошо обеспеченные гражданки. Более дешевые шапки - например, из лисицы - менее обеспеченные. На норковую шапку женщины часто откладывали деньги, ну а, купив, уже практически не снимали.

Собственно, этому советскому "феномену" есть несколько объяснений.

Боялись, что украдут

За шапкой, которая стоила 2-3 зарплаты нужен был глаз да глаз. Поэтому из боязни, что кто-то утащит дорогую вещь, женщины решили, что не будут ее снимать. Шапку носили на улице, шапку носили на работе, в шапках сидели в кафе и в них же фотографировались на коллективных фото.

Переживали за прическу

Под меховой шапкой было трудно сохранить прическу, а без нее женщины на работу не выходили. Поэтому, чтобы не портить себе настроение, было решено просто не снимать шапку. Кстати, меховые шапки позволяли также реже мыть голову - вот вам и пресловутая советская экономия.

Хотели выглядеть "дорого-богато"

В советское время, как уже говорили, меховая шапка могла рассказать о статусе ее владельца. Многие советские женщины хотели выглядеть как дамы из высшего общества, а эта самая шапка позволяла обратить на себя внимание. Поэтому часто даже на праздниках за столом многие сидели в меховых шапках - такая вот была мода.

Ныне меховые шапки - это, скорее, антитренд, так как все больше людей отказывается от натурального меха, дабы сохранить живую природу. Но даже сейчас иногда на рабочих местах можно встретить женщину в меховой шапке, как живое напоминание о советских временах.

