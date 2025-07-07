Данный район граничит с Шевченковским, Голосеевским и Святошинским.

Соломенский район - один из старейших и самых насыщенных историей районов столицы. Его улицы помнят дореволюционные усадьбы, шум первых киевских поездов и масштабные преобразования советской эпохи. Сегодня здесь сочетаются архитектурные памятники прошлого и динамика современной городской жизни.

Почему район называется Соломенский - исторический факт

Ответ на этот вопрос стоит искать в глубоких слоях истории Киева. Свое имя Соломенский район получил от древнего поселения Соломенка, которое существовало на этом месте ещё в XVIII веке. Название, по одной из версий, связано с тем, что местные дома традиционно крылись соломой - характерной чертой сельской архитектуры. Со временем Соломенка вошла в состав города и дала имя целому району.

Сегодня Соломенский - это развитый жилой район столицы. И если вы ищете, какое метро в Соломенском районе Киева, то на его территории находятся станции "Шулявская", "Политехнический институт" и "Вокзальная" (по линии метро Святошинско-Броварской). Рядом расположены "Караваевы Дачи" и железнодорожная станция с одноименным названием. Это делает район удобным для жизни и перемещений.

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На каком берегу Киева Соломенский район

Этот район расположен на правом берегу, ближе к центральной части столицы. Он граничит с Шевченковским, Голосеевским и Святошинским районами, включает в себя известные локации, такие как Соломенка, Шулявка, Караваевы Дачи, Чоколовка, Отрадный и Протасов Яр.

Соломенский район объединяет в себе богатую историю, развитую инфраструктуру и стратегически удобное расположение. И хоть его корни уходят в далекое прошлое, он является неотъемлемой частью современного Киева.

Напомним, ранее УНИАН писал, почему Троещина так называется, рассказывая историю одного из самых известных районов Киева.

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