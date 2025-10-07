Когда на улице стало холодно, важно правильно подобрать место для орхидеи и спатифиллума - иначе цветы могут зачахнуть.

Многие владельцы комнатных растений не подозревают, что осенью орхидеи и спатифиллумы переживают сильный стресс. Как пишет Express, достаточно пяти минут, чтобы помочь им восстановиться и выпустить новые бутоны.

Эти тропические цветы чувствуют себя прекрасно весной и летом, но с наступлением холодов часто начинают вянуть и сбрасывать цветы. Главная причина — неправильное место в доме. Осенью подоконник становится небезопасным: холодный воздух от окна вызывает переохлаждение корней, а растениям нужно тепло не ниже +15 °C.

Но и батарея рядом — не выход: сухой горячий воздух пересушивает листья и грунт. В природных условиях орхидеи та спатифиллумы растут в тропиках – там тепло, влажно и нет прямых солнечных лучей. Поэтому лучшее место для них дома — комната с умеренным освещением и стабильной температурой.

Наиболее увлажненный воздух — в ванной, поэтому можно на несколько дней переносить туда растения, чтобы они "подышали" влажным паром после душа. Но оставлять надолго не стоит: из-за нехватки света орхидеи перестают образовывать бутоны, а спатифиллум замедляет рост.

Чтобы цветы чувствовали себя комфортно, поставьте их в спальне или гостиную, где есть естественный свет, но без прямого солнца, рекомендует издание. Вечером желательно закрывать шторы во избежание сквозняков и резких перепадов температуры.

Пяти минут достаточно, чтобы перенести орхидею или спатифиллум в более благоприятное место — и уже через неделю они будут выглядеть здоровее и крепче.

