Слишком много солнца может быть опасным для для орхидей. Как найти баланс?

Орхидеи действительно нуждаются в свете, но его избыток может навредить. Как пишет The Spruce, большинство комнатных видов происходят из тропических лесов, где солнечные лучи проходят сквозь листву деревьев, создавая мягкое рассеянное освещение.

Сколько света нужно орхидее

Главное правило — яркий, но непрямой свет. Утренние лучи часто допустимы, а вот дневное и особенно полуденное солнце слишком агрессивны: они могут вызвать перегрев, ожоги листьев и нарушения в усвоении питательных веществ. Недостаток света, напротив, приводит к слабому росту и отсутствию цветения.

Как ухаживать за орхидеей фаленопсис

Эти орхидеи предпочитают 6–8 часов рассеянного света летом и около 4–6 часов зимой. Лучшее место — окна на восток или юг, но с тонкой шторой или жалюзи. Избыток света проявляется покраснением листьев, ожогами и пятнами, а его нехватка — вытянутыми стеблями и вялыми листьями.

Орхидея Каттлея - сколько света нужно

Это "среднесветовые" орхидеи. Для цветения им нужно не менее 4 часов яркого света в день. В северных регионах они выдерживают прямые утренние лучи, в южных — требуется фильтрация. Светло-зелёные листья — признак нормы, тёмно-зелёные сигнализируют о нехватке освещения.

Орхидея дендробиум - как ухаживать

Эти орхидеи относятся к светолюбивым. Им необходимо 6–8 часов яркого непрямого света, а зимой часто нужны дополнительные фитолампы. Подойдут восточные и южные окна с защитой от прямого полуденного солнца. При недостатке освещения растение не цветёт и образует слабые стебли.

По данным издания, фаленопсис, мильтония и папиопедилум ("венерин башмачок") лучше чувствуют себя при мягком освещении. Они хорошо переносят утренние лучи и лёгкую тень днём, но полностью без света расти не смогут.

Как сделать, чтобы орхидея цвела

Чтобы стимулировать цветение, орхидеям нужна полная темнота в ночное время. Это снижает температуру и способствует закладке бутонов.

Как понять, что орхидее не хватает света - признаки:

листья становятся тёмно-зелёными;

нет цветения;

стебли тонкие и слабые;

листья вытянутые и вялые;

рост замедлен.

Лучше всего поставить орхидею на восточное окно, так как утреннее солнце безопаснее всего. Также понмните, что рхидеям не большинству орхидей не нужен прямой солнечный свет, им достаточно яркого рассеянного освещения, а при повышенной светолюбивости допустимы только утренние лучи.

