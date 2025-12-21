Коты являются активными животными, поэтому могут делать необычные вещи.

Если у вас есть кот, то, возможно, замечали, что он любит спать на вашей голове, любимой вазе или даже в раковине. Поэтому издание catster выяснило, почему коты могут спать в странных местах и рассказали о способах обеспечить безопасность вашего кота.

Почему коты прячутся в странных местах?

Регулирование температуры тела

Если кошка хочет охладиться, то она, вероятно, свернется калачиком в прохладной керамической раковине в ванной комнате. Однако если она хочет согреться, то залазит в шкаф или за диван, где есть тепло.

"Если ваша кошка любит прижиматься к вашей голове, то частично это потому, что вы там теплые и она чувствует комфорт от тепла, но также она наслаждается объятиями и вашим запахом", - объясняют в материале.

Поиск безопасного места

Если кто-то нарушает привычный распорядок кота, к примеру, гости, то он может спрятаться в маленькие темные места.

"Это инстинкт самосохранения. Хотя кошки являются хищниками, они достаточно малы, чтобы быть добычей, что делает их чувствительными и осторожными животными, когда что-то их пугает. Такое укрытие не будет внутри вазы или раковины в ванной, а скорее в месте, которое трудно найти, например, под кроватью, внутри шкафа или на высокой полке", - добавили в издании.

Потребность в тихом месте

Иногда котам необходимо отойти от всего и расслабиться. Так время от времени делают и люди, поэтому они понимают, когда лучше всего оставить свою кошку в покое.

Поиск внимания

Когда кошки залезают в вазу или коробку, то могут это делать для того, чтобы привлечь ваше внимание.

"Ваша кошка также может лежать прямо на вашем пути, поэтому вам приходится постоянно обходить ее. Она устроится на вашем ноутбуке, когда вы работаете, или на вашей книге, когда вы отдыхаете. Вы усиливаете такое поведение, реагируя на него, будь то поглаживание или перекладывание кошки на пол. Это только побуждает вашу кошку делать это каждый раз, когда она хочет привлечь ваше внимание", - подчеркнули в catster.

Другие интересные факты о котах

Ранее эксперты рассказали, как защитить елку от котов. По словам специалистов, елки предоставляют вертикальное пространство, к которому эти животные инстинктивно тянутся и позволяют им подняться высоко.

Также ветеринары объяснили, почему кот переворачивает миску с водой. В частности они назвали 5 самых распространенных причин, почему ваш домашний любимец так делает.

