Иногда такое поведение кота может указывать и на определенные проблемы.

Считается, что коты не любят воду, но при этом, они иногда погружают лапы в воду или выливают воду из миски. Ветеринары рассказали о 5 самых распространенных причинах, почему кот так поступает, пишет Catster.

В статье указывается, что некоторые кошки, а, особенно, котята действительно интересуются водой. Другие же домашние любимцы могут опрокидывать миску с водой из-за скуки или же таким образом они пытаются привлечь ваше внимание.

Отмечается, что личность животного и его окружение могут дать подсказки владельцу, почему домашний любимец стал так себя вести. Всего ветеринары назвали 5 основных причин:

1. Скука

Возможно, так кот пытается добавить немного азарта в свою жизнь. Реакция хозяина на такую выходку, без сомнения, интереснее, чем сидеть целый день без дела.

2. Этап жизни

Котята чаще играют с водой, чем взрослые коты. Таким образом они изучают свое окружение, а часть этого процесса заключается во взаимодействии со всем, что их окружает.

Отмечается, что не все коты перерастают игру с водой, особенно породы, которые лучше переносят воду, такие как мейн-куны. Однако это действительно зависит от конкретного кота.

3. Потребность во внимании

Ваша кошка первой заметит, если вы слишком заняты, чтобы играть с ней. Она может знать, что только, если перевернет миску с водой, сможет заставить хозяина отвлечься от собственных дел.

4. Миска с водой мешает

Эксперты советуют хозяину обратить внимание, где кот любит сидеть и лазить. Возможно, миска с водой стоит прямо под окном, где он любит сидеть. Из-за этого животное может случайно переворачивать ее или же делает это намеренно, поскольку хочет, чтобы миску убрали оттуда.

5. Переворачивает миску, когда пьет воду

Кот может случайно перевернуть свою миску, когда подходит к ней, чтобы попить.

Также эксперты советуют следить, не стала ли кошка пить больше воды, чем раньше. Если это произошло, следует отвести ее к ветеринару, поскольку большее потребление воды может указывать на наличие у животного проблем со здоровьем, таких как диабет либо заболевания печени или почек.

