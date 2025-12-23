По словам исследователей, во время полнолуния наблюдается увеличение количества обращений в ветеринарные клиники в экстренных случаях.

В фольклоре разных народов мира существует поверье, что луна влияет на поведение людей, однако исследования на эту тему не дали однозначных результатов. Если говорить о котах, то некоторые считают, что во время полнолуния они становятся возбужденными, дезориентированными или замкнутыми, пишет catster.

Однако нет убедительных доказательств, которые связывают поведение животных с циклами луны. В то же время во время полнолуния наблюдается другое явление - увеличение количества обращений в ветеринарные клиники в экстренных случаях.

Согласно одному исследованию, количество обращений в отделения неотложной помощи для домашних животных увеличивается во время или около полнолуния. В частности, в ходе исследования было проанализировано 11 940 случаев в Ветеринарном медицинском центре Университета штата Колорадо и было обнаружено, что количество обращений в отделения неотложной помощи во время полнолуния увеличивается на 23% для кошек и на 28% для собак.

"Исследователи не понимают, почему так происходит, но часто можно услышать, как работники больниц или ветеринарных клиник утверждают, что полнолуние является причиной необычных случаев или напряженной ночи. Существует глубоко укоренившееся убеждение, что полнолуние приносит странные события", - отметили в издании.

До появления искусственного освещения полнолуние было единственным источником света ночью, в результате чего люди были более активными ночью во время полнолуния.

Такой факт может объяснить многие из тех закономерностей, которые люди замечают. К примеру, исследование 2018 года выявило увеличение количества экстренных перевозок, связанных с дорожно-транспортными происшествиями, во время полнолуния.

"Это, вероятно, связано с тем, что на улице светлее и больше людей ездят на автомобилях, что приводит к большему риску столкновений. Кроме того, уровень преступности на улице может расти под влиянием лунного света и выше во время полнолуния, что может быть связано с тем, что на улице светлее и больше людей", - подчеркнули в catster.

Возвращаясь к котам, то свою роль играет и предвзятое подтверждение. Если владелец верит, что луна влияет на настроение и поведение, он, вероятно, заметит изменения в своей кошке.

"Народная легенда издавна утверждает, что луна влияет на поведение людей и животных. Непонятно, отвечает ли луна непосредственно за эти эффекты, но есть признаки того, что циклы луны могут влиять на уровень активности и приводить к другим явлениям. Более вероятно, что кошки кажутся другими во время полнолуния просто потому, что владельцы уделяют больше внимания их настроению и поведению", - подытожили в издании.

Ранее ветеринары объяснили, почему коты любят залезать в странные места. По их словам, если кто-то нарушает привычный распорядок кота, к примеру, гости, то он может спрятаться в маленькие темные места.

Также стало известно, почему кот не любит, когда его держат на руках. Эксперты говорят, что такая реакция кота может свидетельствовать, что у животного в прошлом был негативный опыт.

