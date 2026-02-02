Какие кошки самые красивые в мире: ветеринар назвала топ-6 великолепных пород

Некоторые из этих пород любят, когда дома много людей.

Некоторые считают, что самые красивые породы кошек - это пушистые котики, другим нравятся короткошерстные кошки, а третьи вообще могут любить вид крупных кошек. Поэтому издание ParadePets назвало 7 самых красивых пород кошек, по мнению экспертов.

Персидская кошка

Эти пушистые кошки сразу привлекают внимание своей длинной, волнистой шерстью, круглыми мордочками и большими глазами.

"Они имеют очень мягкий вид, в который многие люди сразу влюбляются", - говорит ветеринарный врач Нита Васудеван.

По ее словам, такие кошки лучше всего чувствуют себя в тихих домах.

"Они, как правило, спокойные, непринужденные кошки, которые больше любят лежать, чем лазать или создавать хаос. Им нужно ежедневное расчесывание, а их плоские мордочки могут вызывать проблемы с дыханием и глазами. Лучше всего они чувствуют себя с владельцами, у которых есть время для регулярного ухода и ветеринарной помощи", - подчеркнула Васудеван.

Регдол

Эта порода очень фотогенична. Ветеринар говорит, что эти кошки поражают своей внешностью.

"Эти красивые кошки хорошо себя чувствуют в домах, где они много общаются с людьми. Обычно они хорошо себя чувствуют в семьях, включая дома с детьми или другими домашними животными", - объяснила специалист.

Сиамская кошка

Сиамские кошки являются одними из самых красивых и узнаваемых пород в мире, которые известны своей привлекательной внешностью и ласковым нравом.

"Сиамские кошки имеют стройное, атлетическое тело, голубые глаза и контрастные цветные пятна на морде, ушах, лапах и хвосте. Они очень общительны и очень голосисты. Лучше всего чувствуют себя в домах, где часто кто-то находится рядом и готов взаимодействовать и играть", - заверила Васудеван.

Мейн-кун

Если вы ищете крупную породу кошек, то мейн-куны являются идеальным выбором для любого списка самых красивых пород кошек.

"Мейн-куны известны своим большим размером, пушистыми ушами, густыми хвостами и суровым видом. Они выглядят как "добрые великаны", - делится мнением ветеринар.

Также мейн-куны очень веселые, но уход за ними требует большой ответственности.

"Они хорошо себя чувствуют в активных семьях, где есть пространство для движения. Они игривые, общительные и часто хорошо ладят с детьми и собаками. Из-за своих размеров им нужны прочные кошачьи деревья и регулярный уход, а владельцы должны быть осведомлены о проблемах с сердцем и суставами, связанных с породой", - предупредила специалист.

Бирманская кошка

Эта порода имеет голубые глаза. По словам Васудеван, эти красивые кошки также известны своей мягкой, шелковистой шерстью и белыми "перчатками" на лапках.

"Они являются отличным выбором для людей, которые хотят иметь ласковую, но не слишком активную кошку, и обычно хорошо ладят с семьями и другими домашними животными", - подчеркнула врач.

Бурманская кошка

Эти кошки не только красивы, но и могут доживать до почти 20 лет.

"Вы будете наслаждаться каждой минутой, проведенной с бурманской кошкой. У них гладкая, блестящая шерсть и выразительные желтые глаза", - добавила Васудеван.

Также эти кошки ладят почти со всеми и любят быть рядом с людьми.

"Они ориентированы на людей и лучше всего чувствуют себя в домах, где к ним относятся как к членам семьи и привлекают к повседневным делам", - подчеркнула ветеринар.

