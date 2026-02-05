Какие коты являются самостоятельными и не требуют много внимания: ветеринары назвали 5 пород

Некоторые из этих кошек игривы и ласковы.

Если вы хотите завести кота, который подойдет для небольших квартир и может сам о себе заботиться, то эксперты рассказали о некоторых породах кошек, которые не требуют много внимания. Как отмечают в ParadePets, есть пять пород кошек, которые подойдут для владельцев с загруженным графиком.

Абиссинская кошка

Эти кошки не требуют постоянного внимания.

"Эта самодостаточная порода, любознательная и умная, любит исследовать и взаимодействовать со своим окружением. Хотя они ласковы со своими семьями, они часто слишком активны и игривы, чтобы проводить много времени, свернувшись на ваших коленях", - подчеркнула доктор ветеринарных наук Лиза Кан.

Видео дня

В то же время ветеринар Абель Гонсалес говорит, что абиссинская кошка счастлива жить в домах, где происходит много действий, а также этой породе нужна умственная стимуляция, чтобы оставаться довольной.

Персидская

Персидские кошки являются одной из самых популярных пород для занятых владельцев. По словам Кан, такие кошки предпочитают наблюдать за тем, что происходит вокруг, а не требовать быть в центре внимания. Ветеринар добавила, что эта независимая порода кошек является "малоэнергичной и умной", предпочитая регулярный кошачий сон вместо бурных игр.

"Персы являются прекрасными компаньонами и часто довольны тем, что могут лежать рядом со своей семьей, не требуя постоянного взаимодействия", - заверила Кан.

Британская короткошерстная

Хотя эти кошки любят проводить время в окружении людей, они также часто хотят заниматься своими делами.

"Они реже, чем некоторые другие породы, мяукают, чтобы привлечь внимание, а многие из них также не любят, когда их берут на руки", - подчеркнула ветеринар.

Бенгальская

Эта порода кошек очень умная и любознательная, поэтому важно обеспечить ее игрушками для умственной стимуляции, говорит Кан.

"Бенгальские кошки полны энергии и обладают яркой индивидуальностью. Хотя они могут быть шумными и ласковыми, этих активных, самодостаточных кошек часто сравнивают с собаками из-за их независимого характера. Дополнительное преимущество для любителей приключений: в отличие от многих других кошек, бенгальские кошки любят воду, что делает их уникальными и привлекательными питомцами для людей, которые хотят иметь игривого, но независимого компаньона", - подчеркивают в ParadePets.

Турецкая ангора

Эта независимая порода кошек любит игрушки и игры, которые стимулируют ее любознательный ум. Таким образом, эта кошка идеально подходит для занятых людей, которые хотят иметь веселое и самостоятельное домашнее животное, которое может развлекать себя само.

Другие интересные факты о кошках

Ранее ветеринар рассказала, какие кошки самые красивые в мире. По ее словам, в этот список вошли персидская кошка, регдол, сиамская кошка, мейн-кун и другие.

Также ветеринар объяснил, почему кот смотрит на человека, когда тот спит. Он отметил, что есть несколько причин, по которым кот может наблюдать за вами, когда вы спите.

Вас также могут заинтересовать новости: