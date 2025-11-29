Веревка бросает вызов их охотничьим инстинктам.

Кошки во всём мире не могут устоять перед верёвкой практически любого вида. Что же такого особенного в верёвке, что она так привлекательна для всех кошек? Портал Catster называет пять возможных причин для такого поведения.

1. Охотничьи инстинкты

Кошки — прирождённые охотники, и выслеживание добычи заложено в их ДНК. Многие способы самовыражения кошек в вашем доме являются копиями их поведения в дикой природе, включая верёвку. Движение и внешний вид верёвки на полу могут имитировать движения добычи в дикой природе, пробуждая охотничьи инстинкты вашей кошки.

2. Игра

Кошки, несмотря на свою любовь к охоте, — активные существа, обожающие играть. Кусок верёвки, медленно скользящий по земле, или клубок пряжи, катящийся по полу, так и просятся в игру, и большинство кошек не могут устоять. Верёвка же неподвижна, не представляет угрозы и её легко поймать, что делает её бесконечным источником развлечений.

3. Текстура

Кошки любят ковры и обивку, потому что это идеальная текстура для того, чтобы вонзить в неё когти, и верёвка, особенно большой клубок, тоже привлекательна. Верёвка также обладает отличной текстурой для жевания, потому что её легко ухватить и разорвать, в отличие от скользких или твёрдых игрушек. В некотором смысле эта текстура может напоминать добычу, на которую ваша кошка охотится и которую грызёт в дикой природе.

4. Физическая и умственная стимуляция

Если вашей кошке скучно, она раздражается или тревожится, она будет искать различные способы выплеснуть избыток энергии. Движение и текстура ниток и катящиеся клубки пряжи невероятно стимулируют и могут помочь вашей кошке избавиться от раздражения и скуки.

5. Сходство с кошачьим хвостом

Кошки часто гоняются за собственным хвостом, и причины этого во многом те же, что и у верёвочки. Молодые кошки и котята часто гоняются за своими и чужими хвостами, вероятно, чтобы отточить свои охотничьи навыки. Хотя большинство кошек перерастают эту привычку, сходство верёвки с хвостом может быть одной из причин, по которой они так к ней привязаны.

Опасна ли верёвка для кошек?

Кошки могут легко случайно проглотить верёвку, которая может застрять в горле, желудке и кишечнике. Клубки пряжи также потенциально опасны, так как длинная верёвка может обмотаться вокруг тела, основания языка и даже шеи кошки, что может привести к удушью.

Ранее УНИАН рассказівал, почему кошка любит использовать вас вместо подушки и как отучить ее спать на вас.

