Генетика и уровень меланина определяют цвет глаз собаки и ее уникальный внешний вид.

У всех собак потрясающие глаза, но у некоторых пород они просто завораживают. Хотя вопрос о том, у каких собак самые красивые глаза, субъективен, портал ParadePets поговорил с ветеринарным врачом Лизой Кан, чтобы узнать мнение эксперта.

Что определяет цвет глаз собаки?

"Цвет глаз собаки зависит от количества и концентрации пигмента меланина в радужной оболочке, который определяется генетикой", — объясняет доктор Кан.

Отсутствие этого пигмента в радужной оболочке приводит к голубым глазам и часто обусловлено определёнными генетическими факторами. Когда эти генетические факторы влияют на каждый глаз по-разному, это приводит к гетерохромии, или глазам разного цвета.

7 пород собак с самыми красивыми глазами

1. Сибирский хаски

"Эти умные, обаятельные и энергичные ездовые собаки могут иметь пронзительно-голубые глаза благодаря мутации в гене ALX4", — говорит доктор Кан.

Если вы хотите завести хаски, убедитесь, что у вас есть время и место, чтобы посвятить себя этой очень активной породе — их уникальные глаза — не единственная их дикая черта.

2. Австралийская овчарка

"У этих ярких и энергичных пастушьих собак могут быть глаза голубого, зелёного, янтарного или мраморного оттенков", — утверждает доктор Кан.

"У собак с мраморным окрасом есть ген, который разбавляет пигментацию шерсти и глаз, часто создавая яркий голубой, мраморный или несочетающийся цвет глаз", — добавляет она. Однако этот же ген, унаследованный дважды, может вызывать проблемы со слухом или зрением.

3. Веймаранер

"Большие серо-голубые глаза в сочетании с гладкой серебристой шерстью придают этой породе уникальный облик и завораживающее, умное выражение", — говорит доктор Кан.

Веймаранер очень энергичен и, как правило, лучше всего себя чувствует в активных семьях, которые могут регулярно их тренировать.

4. Кокер-спаниель

"Благодаря своим большим, проникновенным карим глазам, обрамленным длинными ресницами, кокер-спаниели обязательно растопят ваше сердце своим теплым взглядом и ласковым характером", — утверждает доктор Кан.

Эти собаки очень общительны и обожают играть и общаться, поэтому их не всегда легко оставить в одиночестве надолго.

5. Леопардовая собака катахулы

"Леопардовые собаки катахулы часто несут ген мраморности, который обуславливает их характерную пятнистую шерсть и ослепительные глаза оттенков голубого, янтарного, зелёного или даже стеклянно-белого", — говорит доктор Кан. "У многих из них гетерохромия (разноцветные глаза) или мраморные радужки".

6. Далматин

"У далматинов яркие круглые глаза коричневого, янтарного или голубого оттенков", — говорит доктор Кан. "Их взгляд игривый и пытливый, что идеально соответствует их энергичной, предприимчивой натуре и придаёт им эффектный вид на фоне чёрно-белой шерсти".

7. Такса

"Хотя таксы известны своим длинным телом, у них не менее выразительные глаза, полные индивидуальности", — утверждает доктор Кан. "У большинства таксы тёмные, но у некоторых — карие или голубые, особенно у пятнистых разновидностей".

