Различные исследования показали, как коты показывают свою дружбу к другим животным.

Домашние коты живут рядом с людьми уже около 10 тысяч лет. Теперь они уже не считаются хищниками-одиночками, как было это раньше. В то же время многих интересует вопрос, могут ли коты формировать дружбу с другими животными, а не только с людьми, пишет science alert.

Как выглядит кошачья дружба?

Признаки, которые могут свидетельствовать о дружбе между двумя котами:

вылизывание шерсти,

потирание головы,

совместное проведение времени,

совместные игры.

В то же время такое поведение, как нападение, драка или преследование, может говорить о разногласиях. Также во время конфликта коты преимущественно убегают или избегают друг друга, чем пытаются помириться.

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Возможно ли наладить отношения между животными?

Из-за таких эмоций у кошек может возникать стресс, поэтому многие владельцы спрашивают, как наладить положительные отношения между их котом и другими животными, а также стоит ли им вообще заводить друга.

Исследование динамики кошачьих отношений у бездомных кошек, живущих на свободе, показало, что месте связи формируются и длятся дольше, если они есть:

оба женского пола;

растут вместе;

тесно связаны между собой;

живут в непосредственной близости друг от друга.

В свою очередь домашние коты также могут формировать крепкие дружеские отношения с другими котами, как это происходит и с бездомными животными.

Однако среди разнополых кошек пары самцов демонстрируют более тесные связи, чем пары "самец-самка".

Может ли домашний кот завести друзей на улице?

По словам экспертов, поведение большинства кошек является конкурентным и территориальным. В то же время коты преимущественно пытаются избегать столкновений с другими животными.

Несмотря на некоторые исследования, которые показали, что взаимодействие между бродячими котами обычно спокойное, оно может приводить к дракам, особенно если рядом есть еда или они хотят зайти на неизвестную территорию, которая не принадлежит никому из котов.

"Если котов выпускать на улицу, они могут подвергаться опасности для собственного здоровья и безопасности, например, попадать в несчастные случаи, подвергаться опасности от дорожного движения или даже от недовольных соседей", - предупредили в материале.

А как насчет дружбы между котом и собакой?

Обычно котов и собак изображают как смертельных врагов, однако на самом деле они могут жить в гармонии, часто спать и играть вместе.

В то же время интересным является тот факт, что коты, которые живут в помещении, более дружественны к собакам, тогда как коты, которых выпускают на улицу, являются более агрессивными.

Кто является ближайшим другом для вашей кошки?

Если вы хотите познакомить своего кота с новым товарищем, то вот несколько советов, которых следует придерживаться:

знакомство между животными должно происходить медленно и под наблюдением, чтобы первая встреча прошла как можно более позитивно;

в вашем доме должно быть много безопасных мест, игрушек, точилок для ногтей;

должны быть отдельные зоны для еды и туалета в тихом месте.

Однако самыми близкими отношениями для вашего кота являются отношения именно с вами. Для животного будет достаточно поиграть с вами и иметь все необходимое для комфортной жизни.

Другие интересные факты о котах

Ранее эксперты назвали 5 команд, которым вы можете научить своего кота. По их словам, дрессировка кота требует терпения, практики и много похвал и наград.

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