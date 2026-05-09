Москитные сетки уходят в прошлое: названы лучшие средства защиты от комаров

Защититься от комаров можно с помощью простых средств.

Летом все больше людей ищут простые в использовании решения для защиты от комаров. Часто москитные сетки не справляются со своей задачей.

В Startlap рассказали, как можно эффективно защититься от комаров. Все большую популярность приобретают альтернативные методы, которые одновременно практичны, декоративны и просты в использовании.

Отмечается, что использование эфирного масла или растений является популярным методом против комаров. Комары чрезвычайно чувствительны к запахам, однако некоторые сильные растительные ароматы способны нарушить это восприятие.

Например, некоторые люди используют цитронеллу, которая маскирует запахи человека. Ее используют в свечах, диффузорах или в виде спрея.

В издании добавили, что похожий эффект могут давать лаванда, мята, базилик, розмарин и эвкалипт. Также можно использовать масло лимона и эвкалипта

Однако, по мнению экспертов, важно понимать, что эти растения и эфирные масла лучше всего работают в качестве дополнительной защиты. Один куст лаванды, посаженный в ящике на балконе, сам по себе не сделает террасу полностью защищенной от комаров.

Электрические отпугиватели

Другими популярными средствами являются электрические отпугиватели комаров. В издании подчеркнули, что в последние годы они значительно усовершенствовались.

Наиболее известные типы электрических отпугивателей работают с жидким или пластинчатым диффузором. Устройство нагревает активный элемент, который начинает медленно испаряться в воздухе.

Многие такие устройства используют соединения на основе пиретроидов (яды кишечного и контактного действия). Это вещество воздействует на нервную систему насекомых, вызывая у них паралич.

Одним из главных преимуществ диффузоров является то, что они обеспечивают постоянную защиту. Согласно результатам ряда лабораторных исследований, в хорошо закрытом помещении они могут значительно снизить количество укусов, особенно ночью.

По мнению экспертов, электрические диффузоры, как правило, гораздо эффективнее, чем испарители с натуральными эфирными маслами, однако при длительном ежедневном использовании следует обратить внимание на надлежащую вентиляцию.

Ультразвуковые отпугиватели

Также популярными являются ультразвуковые отпугиватели комаров. Они предлагают полностью безхимическое решение.

Эти устройства излучают высокочастотный звук, который человеческое ухо не слышит, но, согласно теории, мешает комарам. По словам производителей, ультразвук либо имитирует звук самцов комаров – которого самки избегают, – либо создает вибрацию, неприятную для насекомых.

В издании отметили, что научные результаты довольно неоднозначны. Несколько международных исследований пришли к выводу, что эффект ультразвуковых устройств минимален или вообще не обнаруживается.

По словам ученых, на поведение комаров гораздо сильнее влияют углекислый газ, тепло тела и запахи человека, чем ультразвук. По этой причине большинство экспертов не считают ультразвуковые отпугиватели надежным средством защиты сами по себе.

УФ-лампы и ловушки для насекомых

Некоторые люди также используют лампы и ловушки с ультрафиолетовым светом. Этот свет привлекает насекомых, которые затем попадают на электрическую сетку.

Сетка выдает электрический импульс высокого напряжения, но низкой силы тока, который мгновенно уничтожает или парализует насекомое. Это тот характерный "хлопок", который слышен во многих УФ-ловушках.

В издании добавили, что современные модели используют не только электрическую сетку. Некоторые устройства с помощью вентилятора засасывают насекомых в резервуар, где они высыхают и погибают.

В издании подчеркунли, что не все виды комаров одинаково реагируют на ультрафиолетовый свет. Многие виды более чувствительны к теплу человеческого тела и выдыхаемому углекислому газу.

Магнитные занавески

Одной из самых популярных современных альтернатив становятся магнитные занавески от комаров. По сути, это текстильная сетка, открывающаяся посередине, которая автоматически закрывается с помощью магнитов.

В издании отметили, что для установки таких занавесок не требуется сверление. Их можно закрепить на дверной коробке с помощью клейкой липучки.

Современные варианты стали эстетичнее, чем предыдущие модели, поскольку многие производители используют более тонкую, прозрачную сетку и практически незаметную магнитную защелку.

Вентиляторы

В издании поделились, что простой вентилятор может оказаться удивительно эффективным средством от насекомых. Дело в том, что комары являются слабыми летунами, поэтому сильный воздушный поток значительно затрудняет им движение.

Кроме того, вентилятор уносит выдыхаемый углекислый газ и запахи, исходящие от тела, а также физически препятствует полету комаров.

Настольный вентилятор на террасе или балконе часто может значительно уменьшить количество укусов, особенно во время ужина или вечерних бесед, подчеркнули в издании.

Комары все чаще питаются кровью людей

Ранее ученые заявили, что некоторые комары все больше зависят от человеческой крови. Более того, в этом, вероятно, виноваты сами люди.

Ученые выяснили, что с уменьшением биоразнообразия комары все чаще охотятся на людей. Исследователи пришли к выводу, что деятельность человека вытесняет других животных, что побуждает комаров искать альтернативные источники питания.

