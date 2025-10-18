Все орехи кешью в магазине были обработаны паром или обжарены перед очисткой и упаковкой.

Большинство людей никогда не видели орехи кешью в скорлупе - и на это есть серьезные причины. Как пишет momswholove.com, перед попаданием на полки магазинов эти орехи проходят крайне сложную промышленную обработку.

Токсичная скорлупа защищает каждый орех кешью

На деревьях кешью растут грушевидные плоды, называемые яблоками кешью. Под каждым из них находится один орех, заключённый в почковидную скорлупу. Внутри этой скорлупы находится едкая жидкость, состоящая из фенольных соединений, таких как анакардиновые кислоты и масла типа урушиола.

При контакте с ними у людей с повышенной чувствительностью к этим веществам может возникать раздражение кожи и сыпь. Единственный способ сделать кешью безопасным для употребления в пищу — это подвергнуть его сильной тепловой обработке с помощью промышленного пара или обжарочных установок, которые разрушают большую часть токсичного масла.

Как производители обрабатывают кешью

Рабочие собирают плоды кешью, отделяют прикреплённые к ним орехи и сушат их на солнце для снижения влажности. Затем орехи подвергаются высокотемпературной обработке или паровой обработке, чтобы расщепить и удалить масло из скорлупы.

После охлаждения операторы разрезают скорлупу с помощью специальных ножей, предназначенных для защиты ядра. Затем с него снимается тонкая коричневая оболочка, а ядра сортируются и калибруются. Некоторые из них обжариваются для придания им вкуса, а другие сразу же упаковываются как "сырые" кешью. На протяжении всего процесса рабочие носят перчатки и защитные маски.

То же масло, которое делает скорлупу опасной, собирается и перерабатывается в ингредиент, используемый в промышленных смолах, тормозных колодках, красках и защитных покрытиях.

Интересный факт о кешью

Яблоко кешью, прикрепленное к каждому ореху, съедобно и богато витамином С. В регионах выращивания кешью в Западной Африке, Индии, Вьетнаме и Танзании его часто используют для приготовления сока, джема или крепких спиртных напитков. Однако плоды легко повреждаются и быстро портятся, поэтому они редко попадают в международную торговлю.

Ранее диетологи рассказали о пользе орехов кешью для организма. Так, они полезны для седца, здоровья костей, а также могут помочь при похудении.

