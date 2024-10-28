Мало кто из животных действительно целуется так, как это делают люди.

Культура человеческих поцелуев развилась из поведения ухода, которое наблюдалось у предков человекообразных обезьян. Как сообщает phys.org, к такому выводу пришли ученые из Университета Уорика. Результаты их исследования "Эволюционное происхождение человеческих поцелуев" опубликовало издание Evolutionary Anthropology.

Ученые, в частности, представили так называемую "гипотезу последнего поцелуя грумера".

"Ища параллели в нечеловеческом животном мире, трудно найти поведение, которое соответствует форме и функции человеческого поцелуя. Многие животные трутся носами, но единственные животные, которые, как известно, способны целоваться, - это наши ближайшие эволюционные братья, шимпанзе и бонобо", - говорится в статье.

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При этом исследователи отмечают, что уход является основным средством установления и поддержания социальных связей в социальных структурах человекообразных обезьян. Если же предположить, что предки человекообразных обезьян занимались таким способом ухода, это было бы фундаментальной частью нашей ранней культуры.

"С течением времени и люди эволюционировали и теперь имеют меньше волос на теле, поэтому потребность в тщательном уходе уменьшилась, что привело к все более коротким сеансам ухода. И хотя потребность в этом исчезла, аспект социальной связи остается важным", - пишут авторы.

Исследователи резюмируют, что поцелуи служат символическим жестом, который сигнализирует и укрепляет социальные и родственные связи. Хотя другие немавпоподобные приматы занимаются социальными связями, они совсем другие. Приведен пример обезьян-капуцинов, которые демонстрируют свою социальную связь, засовывая пальцы в глаза и ноздри тех, кого они любят.

Поцелуи - последние новости

Ранее УНИАН писал, что означают поцелуи в разные части тела. Даже банальные поцелуи в нос могут свидетельствовать о глубоких чувствах.

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