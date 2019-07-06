День поцелуев: когда отмечать, история и интересные факты о поцелуях

Наши предки верили, что через дыхание можно передать частичку души, поэтому, как и сегодня, поцеловать другого человека считалось делом очень интимным.

Сегодня, 6 июля, отмечается Международный день поцелуев или Всемирный день поцелуя (World Kiss Day или World Kissing Day), ежегодно отмечаемый более чем в 60 странах, в том числе и в Украине.

Этот необычный праздник возник в конце XIX века в Великобритании. Двадцать лет назад он был утвержден Организацией Объединенных Наций и получил статус международного.

Идея праздника состоит в том, что многие люди, возможно, забыли простые удовольствия, связанные с поцелуями.

Как появился поцелуй

Большинство знающих людей утверждает, что авторство первого поцелуя не установлено. Он не был изобретен, как электричество или телефон. Он не был назван по имени человека, который первым соединил свои губы и тут же разжал их с характерным звуком, оставив мокрый отпечаток на щеке подруги.

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Да, в общем-то, не так важно, откуда взялось слово, обозначающее это действие. Гораздо интереснее узнать, почему появилось само действие, но на этот счет ученые-антропологи, историки и философы до сих пор не сошлись во мнении. Теорий существует великое множество.

Почему люди целуются

Во-первых, потому что это привито культурой. Почти во всем мире люди, попадая в романтическую ситуацию, чувствуют неосознанную необходимость целоваться. Такое ощущение, что представители противоположного пола запрограммированы на поцелуй и только этого и ждут. Если вы это поймете, то будете получать больше и самих поцелуев, и удовольствия от них.

Эта программа действует изо дня в день. Люди видят актеров, целующихся на экранах телевизоров, в кино и в рекламе, им рассказывают о том, что их друзья целуются с тем-то и тем-то, они видят людей, целующихся на улице. В результате в известных ситуациях поцелуй воспринимается как обязательная их составляющая. Поэтому в романтической ситуации в силу вступает подсознательный стереотип, и люди чувствуют практически непреодолимое желание поцеловаться независимо от того, хотят они этого в действительности или нет.

Поцелуи стали нормой, но до сих пор не во всех странах. Например, в исламских государствах, а также в Китае и Японии не принято целоваться на публике. Это считается неприличным. Европейцы же и американцы целуются повсюду.

Поцелуй - один из способов выражения человеческих эмоций. В зависимости от контекста и деталей исполнения может выражать широкий спектр чувств. Поцелуй может использоваться для выражения чувств любви, страсти, привязанности, уважения, приветствия, дружбы и удачи, и многих других. В общем случае он стал общим выражением любви во многих культурах во всем мире и выражает положительные и нежные чувства человека.

Есть легенда, которая гласит, что древние люди, придумавшие поцелуй, считали, что в дыхании человека живет душа, а соединение дыханий целующихся людей символизирует "свадьбу душ".

Интересные факты о поцелуях

Согласно научному определению, поцелуй — это «прикосновение губами к кому-либо или чему-либо в знак выражения любви или почтения». В конце XX века появилась целая наука «филематология», которая занимается изучением поцелуя и его влияния на человеческий организм. Ученые доказали, что люди, которые любят целоваться, живут в среднем на 12 лет дольше, чем те, кто не любят этого занятия. Но это далеко еще не все плюсы приятного действа.

Он облегчает болевые ощущения, оказывая на организм анестезирующее воздействие.

Некий американец А. Е. Вольфрам из Миннесоты за 8 часов поцеловал 8001 человека 15 сентября 1990 года во время фестиваля, проходившего в его штате. Таким образом, он ухитрялся целовать нового человека через каждые 3,6 секунды.

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Первый поцелуй на экране: 1896 год. Его запечатлели Мэй Ирвин и Джон С. Райе в 30-секундном ролике Томаса Эдисона под названием «Поцелуй».

Самый насыщенный поцелуями фильм: «Дон Жуан» (1926 год, компания Warner Bros. Pictures). В нем насчитали 191 поцелуй.

Самый долгий поцелуй в истории кино: Реджис Туми и Джейн Ваймен целовались на протяжении 185 секунд в фильме «You’re in the Army Now» («Ты сейчас в армии», 1940 год), что занимает 4% всей продолжительности фильма.

Поцелуи положительно воздействуют на нервную систему человека и помогают легче переносить последствия стрессовых ситуаций. Продолжительный акт нежности подавляет гормоны, вызывающие усталость, стресс и снижает артериальное давление.

Поцелуй в губы нормализует кислотность, и уменьшает риск возникновения кариеса.

Положительное свойство наблюдается в содействии при борьбе с лишним весом. Ученые доказали, что во время страстного поцелуя, который длится не меньше 20 секунд, эффективно сжигаются калории, а обмен веществ улучшается вдвое. Одна минута такого контакта равносильна 500-метровой пробежке.

Самый долгий поцелуй: 14 февраля 2013 года пара из Таиланда установила мировой рекорд, непрерывно целуясь 58 часов 35 минут и 58 секунд.

День поцелуев 2019: как праздновать

Праздник отмечают в десятках стран, хотя и не на официальном уровне. В этот день во всем мире принято проводить различные праздничные мероприятия, конкурсы, флешмобы. Среди участников мероприятий нередко разыгрываются призы ("Самый долгий", "Самый красивый", "Самый необычный поцелуй" и т. д.).

Всемирный день поцелуя можно назвать днем влюбленных, потому что он является прекрасным поводом для выражения чувств между любящими людьми

Всемирный день поцелуя: видео