Гниют в желудке несколько дней: какие продукты перевариваются дольше всего

Гамбургеры могут перевариваться до трех дней.

Некоторые продукты перевариваются дольше чем другие, и иногда весь процесс может длиться несколько часов и даже дней. Все это время пища остается в кишечнике, гниет и может приводить к вздутию и чувству тяжести.

К таким "проблемным" продуктам относится фастфуд, но также и некоторые продукты "правильного питания", которые стоит употреблять с осторожностью и в умеренных количествах, пишет rynekzdrowia.pl.

Так, один из любимых многими видов фастфуда – гамбургеры, хоть и быстро утоляют голод, но при этом могут задерживаться в желудке дольше всего – на несколько часов, и даже дней.

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Причина – высокое содержание трансжиров, или гидрогенизированных растительных масел. Эксперты отмечают, что переваривание некоторых популярных гамбургеров может занять до трех дней.

Пицца также один из самых популярных видов фастфуда, который долго переваривается. В некоторых случаях процесс занимает до шести часов.

Грибы, орехи и бобовые

Так, грибы, хотя и содержат много воды, плохо усваиваются. Они содержат хитин, полисахарид, похожий на клетчатку. Хитин не переваривается пищеварительными ферментами человека, поэтому грибы долго остаются в желудке.

Согласно рекомендациям диетологов, лучше всего тушить грибы только в собственном соку, а не в соусах, содержащих сливки. Лучше не сочетать тушеные грибы с мясом или алкоголем.

Чрезмерное употребление орехов также может вызвать вздутие живота, боли в животе и расстройство пищеварения. Чтобы избежать этих проблем, стоит съедать несколько орехов в день и выбирать только сырые.

Чтобы устранить или минимизировать негативные последствия, стоит замачивать бобовые на 12 часов.

Трудноперевариваемые десерты

Чизкейк, безе и другая сладкая выпечка могут задерживаться в желудке в течение нескольких часов. Это связано с наличием сливочного масла, творога, яиц, сливок и сахара, которые по отдельности плохо усваиваются. Вместе они могут оставаться в желудке до двенадцати часов.

Свинина, из-за содержания жира и холестерина, также высококалорийна и трудно переваривается. В то же время постная свинина очень хорошо усваивается благодаря низкому содержанию жира, и организм использует 80% содержащихся в ней белков.

Ранее УНИАН рссказывал о полезном десерте из детства, который защищает желудок.

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