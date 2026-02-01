Ученые узнали, как правильно готовить с оливковым маслом, чтобы получить максимум пользы

Ученые провели исследование, готовя пищу различными способами.

Для многих оливковое масло - это настоящее "жидкое золото" с точки зрения пользы для здоровья. Растительные соединения, которые оно содержит, в частности мононенасыщенные жиры и антиоксиданты, помогают поддерживать общее состояние организма и даже снижать воспаление и риск развития многих хронических заболеваний. Об этом пишет Verywellhealth в материале, содержание которого проверила и подтвердила дипломированный врач Джессика Болл.

Дополнительные аргументы о пользе оливкового масла получили чилийские ученые, которые недавно провели исследование. В нем они сравнили питательный состав овощных котлет, приготовленных разными способами. Также они провели "слепое" дегустационное тестирование с участием 53 человек, чтобы выяснить, какие котлеты нравятся больше по различным характеристикам. Результаты исследования были опубликованы в журнале Foods.

Как проводили исследование

Исследование состояло из двух частей. В первой части ученые приготовили овощные котлеты, в состав которых входили брокколи, морковь, лук, яичный белок, овсяная мука, соль, перец, чесночный порошок и тмин. В половину котлет во время приготовления добавили примерно пол чайной ложки оливкового масла первого отжима.

Каждый тип котлет – как с маслом, так и без него – готовили разными способами: во фритюре, в аэрофритюрнице и путем запекания. Питательную ценность измеряли в сырых образцах котлет и в каждом варианте после приготовления, чтобы сравнить потери или прирост питательных веществ.

Вторая часть исследования была посвящена "слепому" тестированию. Участникам давали образцы всех котлет, но не сообщали, какие из них содержали масло и какой способ приготовления использовался. Они оценивали сенсорные характеристики каждого образца – вкус, текстуру, аромат и внешний вид – по шкале от 1 до 7, где 1 означало "очень не нравится", а 7 – "очень нравится".

Что показало исследование

После анализа результатов определился явный лидер как по питательной ценности, так и по сенсорным свойствам. Самую высокую общую оценку получили котлеты с добавлением масла, приготовленные в аэрофритюрнице, а запеченные котлеты с EVOO заняли второе место. Оба эти варианта содержали больше мононенасыщенных жирных кислот, антиоксидантов и других питательных веществ по сравнению с котлетами, жаренными во фритюре.

Как это применить в реальной жизни

Оливковое масло – один из главных компонентов средиземноморской диеты. Его употребляют как соус к хлебу, для поливки овощей, а также для маринадов и заправок. В то же время приготовление пищи с оливковым маслом долгое время оставалось спорным вопросом, ведь некоторые ранние исследования предполагали, что нагревание может негативно влиять на его питательную ценность. Однако более новые научные данные свидетельствуют: хотя термическая обработка может уменьшать количество отдельных полезных соединений, этот эффект является незначительным. Об этом, в частности, говорится в исследовании, опубликованном на страницах ScienceDirect.

Ученые убедились, что если температура приготовления составляет примерно 190°C или ниже, то есть не превышает температуру дымления оливкового масла, оно сохраняет большинство своих питательных свойств.

Частично питательная ценность оливкового масла зависит от его качества, а оно, в свою очередь, определяется рядом факторов: типом и состоянием оливок, временем и способом сбора урожая, удобрениями, которые использовались для оливковых деревьев, а также временем между сбором урожая и отжимом. Все эти факторы влияют и на цену продукта: оливковое масло первого отжима высшего качества обычно стоит дороже.

На что обращать внимание при выборе оливкового масла

Тонированные бутылки: темное стекло помогает защитить масло от света, который ускоряет его порчу.

Срок годности и/или дата сбора урожая: в исследовании 2025 года, опубликованном в Nutrients, говорится, что оливковое масло следует использовать в течение двух лет после розлива, однако чем меньше времени прошло с момента сбора и розлива, тем лучше.

Знаки контроля качества: сертификаты качества часто свидетельствуют о том, что производитель согласился на случайные проверки продукции с полок магазинов на соответствие международным стандартам качества и чистоты.

Лучше выбирать бутылку такого размера, которую вы сможете использовать в течение двух-трех месяцев, ведь после открытия качество масла постепенно ухудшается. Этот процесс можно замедлить, храня его в прохладном темном месте и используя в рекомендуемые сроки.

Ранее УНИАН писал о 3 весомых причинах употреблять оливковое масло ежедневно. По словам диетологов, этот продукт даже в умеренном количестве способен поддерживать здоровье сердца, уменьшать воспаления, а также быть полезным для мозга.

