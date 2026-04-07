Как легко очистить микроволновую печь от жира и налета: эксперт поделилась простым способом

Для этого вам сначала нужно обработать микроволновую печь паром.

Вам может казаться, что липкие остатки в микроволновке останутся там навсегда, но справиться с ними гораздо проще, чем вы думаете. В частности, эксперты рассказали для martha stewart, как вернуть дверцам и внутренней поверхности микроволновки чистый вид.

Начните с пара

Сначала специалисты советуют воспользоваться силой пара, чтобы размягчить липкие остатки.

"Сначала обработайте паром. Нагрейте в микроволновке миску с водой, уксусом или лимонным соком в течение трех-пяти минут, чтобы размягчить липкие остатки", - посоветовала эксперт по уходу за домом Энджи Хикс.

Когда прибор подаст звуковой сигнал, оставьте миску на минуту-две, прежде чем открывать дверцу, чтобы пар полностью проник в налет.

"Многие люди пытаются сразу соскрести липкие, засохшие остатки еды, что может поцарапать внутреннюю поверхность и затруднить уборку. Использование пара из воды и уксуса или лимонного сока сначала размягчает налет, что обеспечивает более безопасную и эффективную уборку", - заверила Хикс.

Протрите мягкими моющими средствами

Перед началом работы отключите прибор от сети.

"Всегда отключайте микроволновую печь от сети перед чисткой вблизи вентиляционных отверстий, чтобы избежать опасности поражения электрическим током", - призвала эксперт.

Для легких загрязнений достаточно теплой воды с небольшим количеством моющего средства для посуды. Хорошо перемешайте, смочите мягкую тряпку или губку мыльным раствором и протрите внутреннюю часть микроволновки.

"Слегка смочите тряпку и протрите осторожно, чтобы влага не попала внутрь или на электрические компоненты", - добавила Хикс.

Для более стойких пятен следует воспользоваться другими природными средствами, которые есть в каждом доме.

"Паста из пищевой соды очистит размягченные налеты, не поцарапав поверхности", - сказала она.

Также вы можете использовать уксус, который применяли для паровой чистки микроволновки.

"Перед тем, как начать чистить, положите на стойкие пятна на минуту влажную тряпку с уксусным раствором, чтобы безопасно растворить засохшие загрязнения", - рекомендует эксперт.

Кроме того, на дверцах микроволновки часто скапливается смесь жира и липких брызг еды. После очистки паром хорошо протрите их мягким раствором.

"Сильные моющие средства или стальная вата могут повредить поверхности микроволновки и оставить следы, поэтому лучше использовать мягкие растворы, такие как мыло, уксус или пищевая сода", - подчеркнула Хикс.

Также не забывайте о съемных компонентах микроволновки.

"Не забывайте о поворотном столе. Снимите и вымойте стеклянный поддон отдельно, чтобы удалить остатки и уменьшить неприятные запахи", - добавила она.

Хорошо промойте и тщательно высушите

После удаления липких отложений помойте микроволновую печь, смочив в воде чистую губку или салфетку, и тщательно вытрите остатки моющего средства.

"Тщательно высушите. После чистки убедитесь, что вентиляционные отверстия полностью сухие, прежде чем подключать микроволновую печь к сети, чтобы обеспечить безопасность и предотвратить появление плесени или коррозии", - отметила эксперт.

Другие советы экспертов

Ранее шеф-повар ответил, нужно ли промывать макароны после варки. По его словам, есть две основные причины, по которым никогда не стоит промывать макароны, и обе связаны с крахмалистыми остатками.

Также стало известно, что делать, если авокадо быстро темнеет. Эксперты говорят, что секрет заключается в том, чтобы минимизировать контакт авокадо с кислородом.

Вас также могут заинтересовать новости: