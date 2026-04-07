Люди, которые не застилают постель, могут быть более привлекательными для работодателей

Беспорядочная среда способствует отходу от традиций.

Беспорядок способен стимулировать определенные участки нашего мозга, тогда как более упорядоченные пространства приводят к более осторожным и обдуманным решениям. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте Psychological Science и проведенном исследовательницей Кэтлин Вос из Университета Миннесоты, передает Stirile Pro TV.

"Нахождение в беспорядочной комнате порождало то, чего компаниям, отраслям и обществу нужно в больших количествах: креативность. Беспорядочная обстановка, например, с незастеленной кроватью, кажется, поощряет отход от традиций и строгого соблюдения домашних рутин, что может порождать инновационные идеи", - говорится в исследовании.

Отмечается, что люди, которые испытывают острую потребность застилать кровать каждое утро, делают это из-за того, что являются чрезмерными перфекционистами, поэтому даже малейший беспорядок вызывает у них сильную тревогу и ощущение, что они не контролируют ситуацию.

В то же время эксперты говорят, что одна привычка не является более правильной, чем другая, скорее всего, это разные способы "функционирования" на психологическом уровне.

