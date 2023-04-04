По его убеждению, Россия никогда не решилась бы на вторжение в ядерную Украину.

Экс-президент США Билл Клинтон признался, что сожалеет из-за своей роли в ядерном разоружении Украины в 1990-х годах. Он предположил, что Россия не смогла бы начать войну против ядерной Украины.

Как заявил Клинтон в интервью ирландскому вещателю RTÉ, он чувствует личную причастность в том, что Украину убедили отказаться от ядерного оружия.

"Я чувствую личную причастность, потому что я заставил их (Украину – УНИАН) согласиться на отказ от ядерного оружия. И никто из них не верит, что Россия пошла бы на это (вторжение – УНИАН), если бы Украина все еще имела свое оружие", – сказал Клинтон.

Бывший президент США подчеркнул, что Владимир Путин, в отличие от его предшественника Бориса Ельцина, не поддержал бы аналог Будапештского меморандума – документа, который предусматривал "гарантии безопасности" для Киева в обмен на отказ от ядерного оружия.

"Они (украинцы – ред.) боялись отдать ее (ядерное оружие – ред.), потому что думали, что это единственное, что защищало их от экспансионистской России. Путин, когда увидел возможность, нарушил соглашение и сначала захватил Крым. И я из-за этого чувствую себя ужасно, потому что Украина является очень важной страной", - подчеркнул он.

Отказ Украины от ядерного оружия

Напомним, что по состоянию на 1991 год Украина имела третий по размеру ядерный арсенал в мире. Однако страна присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия и обязалась ликвидировать все ядерное оружие.

В 1994 году между был подписан так называемый Будапештский меморандум, который должен был стать гарантией того, что страна будет защищена от посягательств на ее независимость, суверенитет и границы после потери ядерного статуса. Подписантами выступили США, Великобритания и Россия.

В 2021 году президент Украины Владимир Зеленский в 2021 году выступил против возвращения Украине ядерного оружия. Он сказал, что"это неправильно". Тогда он также отметил, что если бы ядерное оружие было у Украины, Россия бы не решилась захватить Крым и начать войну на Донбассе.

В феврале 2022 года, за несколько дней до вторжения России в Украину, президент выступал на Мюнхенской конференции по безопасности и снова вернулся к этому вопросу.

"За отказ от третьего в мире ядерного потенциала, Украина получила гарантии безопасности. Этого оружия у нас нет. Как и безопасности", - говорил он.

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