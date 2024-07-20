Баклажаны предпочитают прохладу, а не холод.

Баклажаны - это популярный летний овощ, известный своими вкусовыми качествами. Несмотря на свои преимущества, он очень нестабилен в хранении.

Совладелица фермы в Северной Каролине Вера Фабиан рассказала foodandwine, что баклажаны не любят хранение в холоде. Также она поделилась другими тонкостями.

Как выбрать баклажаны

Баклажаны бывают самых разнообразных форм и цветов. Но несмотря ни на что, "надо выбирать те, у которых кожура действительно блестящая и сияющая, а овощи- твердые на ощупь".

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"Если он потерял свой блеск или начал казаться немного мягким, это означает, что он уже не свежий и не будет таким вкусным", - советует Фабиан.

Также стоит избегать овощей с пятнами - это является признаком повреждения холодом. Это особенно важно помнить, если вы покупаете баклажаны в продуктовом магазине, поскольку они, вероятно, были доставлены охлажденными.

Как и где хранить баклажаны

Баклажаны предпочитают прохладу, а не холод. В подходящих условиях они хорошо хранятся в течение 10 дней и более.

Стоит хранить баклажаны на непросвещенном месте столешницы, не накрывая, в течение нескольких дней, или даже в своей кладовой или подвале - где угодно в вашем доме, где прохладно, а не холодно.

Если вы храните баклажаны дольше, чем несколько дней, Фабиан предлагает завернуть их в бумажный пакет или бумажное полотенце, чтобы впитать влагу и обеспечить изоляцию. Затем поместите пакет в открытый полиэтиленовый пакет или пакет для продуктов в более теплую часть холодильника, например, на верхние полки. Главное, баклажаны нужно приготовить как можно скорее

Как заморозить баклажаны на зиму

Фабиан предлагает сначала запечь баклажаны, а затем дать им остыть, чтобы сохранить их как можно лучше. Разложите кусочки на листе, заморозьте, а затем положите в пакет на молнии. После размораживания баклажаны хорошо подходят для приготовления салатов или соусов.

Польза баклажанов для здоровья

Баклажаны являются богатым источником полезных питательных веществ - мы говорим об антиоксидантах (например, витамине С), витамине К, клетчатке, марганце, фолиевой кислоте, калии и т.д.

Несмотря на свой мягкий и сладкий вкус, баклажаны могут приобретать неожиданные текстуры и вкусы в зависимости от того, как вы их делаете. Вы можете запекать, готовить на гриле, жарить или тушить в своих любимых блюдах.

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