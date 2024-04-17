Этот овощ помогает поддерживать уровень холестерина в норме.

Баклажаны являются богатым источником полезных питательных веществ - мы говорим про антиоксиданты (например, витамин С), витамин К, клетчатку, марганец, фолиевую кислоту, калий и тому подобное.

Как пишет healthdigest, хотя ваш общий уровень холестерина в сыворотке имеет значение, вы также должны учитывать уровень ЛПНП, холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), также известного как "хороший", и триглицеридов. Вам нужны низкие уровни ЛПНП и более высокие уровни ЛПВП.

По словам врача скорой помощи доктора Трэвиса Сторка, богатая концентрация калия, клетчатки и витамина С в баклажанах может помочь его повысить.

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Калий - сложное питательное вещество. Слишком много может вызвать сердечные проблемы, такие как аритмия и сердечная недостаточность, а слишком мало также может вызвать проблемы.

Кроме того, согласно исследованию 2022 года, опубликованному в Frontiers in Nutrition, витамин С снижает общий уровень холестерина и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний у людей с диабетом 2 типа или связанными с ним метаболическими заболеваниями. Более давнее исследование 2008 года, опубликованное в Journal of Chiropractic Medicine, показало, что добавки витамина С снижают уровень "плохого" холестерина.

Клетчатка, которой много в баклажанах, влияет на уровень холестерина, уменьшая его всасывание и снижая уровень ЛПНП. Баклажан косвенно поддерживает ваше сердце, способствуя контролю уровня сахара в крови и помогая потере веса. В то же время антиоксиданты в этом продукте помогают бороться с болезнями сердца. Он также содержит антиоксидантную хлорогеновую кислоту, которая может помочь ЛПНП.

Как правильно потреблять баклажаны

Несмотря на свой мягкий и сладкий вкус, баклажаны могут приобретать неожиданные текстуры и вкусы в зависимости от того, как вы их делаете. Вы можете запекать, готовить на гриле, жарить или тушить в своих любимых блюдах. Этот овощ также замечательный как гарнир, особенно если его начинить другими полезными ингредиентами, такими как кус-кус, чечевица, фасоль, сыр, орехи, мясо или другие овощи, или из него можно сделать целое блюдо, если сделать запеканку.

"Баклажаны гораздо более универсальны, чем многие могут представить... Если жарить с большим количеством оливкового масла, баклажаны приобретают нежную маслянистую текстуру, которая мне просто нравится", - поделилась зарегистрированный диетолог и сертифицированный консультант по интуитивному питанию Рэйчел Хартли.

Однако если вы планируете потреблять его как основную пищу, добавьте немного белка, здоровой клетчатки, здоровых жиров и углеводов, чтобы завершить ваше блюдо. Избегайте того, чтоб фыршировать баклажан мясными деликатесами, жирным мясом или любым другим источником насыщенных или транс-жиров, если вы хотите поддерживать уровень холестерина в норме.

Другие советы по питанию

Как сообщал УНИАН, назван один мощный ингредиент, который поможет снизить уровень холестерина.

Уровень холестерина беспокоит всех, кто занимается своим здоровьем. Даже если вы сделали все возможное, чтобы снизить уровень холестерина без лекарств с помощью диеты и физических упражнений, с возрастом организм становится менее эффективным в его выведении. Есть напитки, которые способны повышать уровень хорошего холестерина в крови.

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