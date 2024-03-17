Что не любят баклажаны и как правильно их высаживать на грядку - узнайте в материале.

Многих дачников волнует вопрос о том, где лучше сажать баклажаны - на солнце или в тени. Более того, важно учесть и правила "соседства", чтобы растение выросло крепким, а также дало богатый урожай. УНИАН расскажет, какие они - лучшие компаньоны для баклажанов и худшие "друзья" на грядке.

С чем рядом сажать баклажаны в открытом грунте - варианты

Обычно, фермеры готовятся к огородному сезону заранее - уже в конце февраля замачивают семена и начинают выращивать рассаду. Однако если вы не успели сделать это зимой, вернуться к вопросу овощного соседства можно и сейчас.

Хорошие компаньоны для баклажанов:

Видео дня

фасоль;

белокочанная капуста;

редис;

дыня, арбуз;

тыква;

кабачки;

горох;

свекла.

При этом, баклажаны нельзя высаживать рядом с помидорами, потому что эти овощи подвержены атаке тех же самых вредителей, что и баклажаны. По той же причине культуру лучше не сеять по соседству с картофельными кустами, иначе она станет жертвой колорадского жука. Если хотите высадить болгарский перец, то соблюдайте дистанцию 70-80 см между грядкой с баклажанами

С чем можно сажать баклажаны в теплице - полный список

Если вы собираетесь высаживать такой овощ не в открытый грунт, а в теплицу, то в таком случае тоже нужно учесть правила огородного соседства.

Для выращивания рядом с баклажанами подойдут:

болгарский перец;

огурцы;

кукуруза.

Так же, как и в открытом грунте, в теплице баклажаны нельзя высаживать рядом с картофелем (и другими пасленовыми), томатами и даже табаком. Эти культуры требуют не такого ухода, как баклажаны, и могут конфликтовать между собой.

Вас также могут заинтересовать новости: