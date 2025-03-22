Оказывается, морепродукты содержат элементы, которые являются "решающими для когнитивных функций и развития".

Одно недавнее исследование показало, что дети, которые едят морепродукты в раннем возрасте, становятся более общительными. Об этом пишет Yourtango.com.

По мнению авторов исследования, морепродукты содержат элементы, которые являются "решающими для когнитивных функций и развития". Речь идет о докозагексаеновой кислоте (DHA) и эйкозагексаеновой кислоте (EPA). Обе они считаются формами омега-3 или полиненасыщенными жирными кислотами и оказывают "существенное влияние на когнитивные функции на всех этапах жизни".

Ученые использовали данные из долговременного исследования Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC) в Великобритании. Его участниками были дети, рожденные с 1 апреля 1991 года по 31 декабря 1992-го, а также группа детей, которую добавили через семь лет для расширения исследования.

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Исследователи оценивали, в частности, как часто дети употребляли определенные продукты, IQ в возрасте 8 лет, а также социальные навыки и уровень эмпатии в 7 и 9 лет. Отдельное внимание они уделили просоциальному поведению, то есть способности ребенка выполнять действия, направленные на благо других.

"Предыдущие исследования подчеркивали важность потребления морепродуктов в обеспечении незаменимых питательных веществ для развития нервной системы в пренатальном периоде, но было меньше исследований о роли потребления морепродуктов в детстве. Мы обнаружили положительную связь между потреблением морепродуктов и показателем просоциальных сильных сторон как в семи-, так и в девятилетнем возрасте", - сообщили ученые.

Издание подчеркивает, что эта новость неутешительна для тех родителей, чьи дети не являются большими поклонниками морепродуктов. Однако, как считает эксперт Рэй Джейкобсон, этим родителям нет нужды волноваться, ведь можно помочь детям развить соответствующие социальные навыки, в частности с помощью игр.

Ранее УНИАН рассказывал, почему у людей нет воспоминаний из раннего детства. Как утверждает исследование, дело не в том, что у вас нет этих воспоминаний, а в том, что вы просто не можете получить к ним доступ в более позднем возрасте.

Исследование проводили на 26 младенцах в возрасте от 4,2 до 24,9 месяцев, разделенных на две возрастные группы: в возрасте до 12 месяцев и от 12 до 24 месяцев. Во время эксперимента младенцам в МРТ-аппарате показывали два изображения - знакомое и новое. Целью исследователей было зафиксировать активность гиппокампа - части мозга, связанной с эмоциями, памятью и автономной нервной системой.

Результаты показали, что гиппокамп был активнее у старших младенцев при кодировании памяти. Кроме того, только у старших младенцев наблюдалась активность в орбитофронтальной коре, которая играет ключевую роль в принятии решений, связанных с памятью, и распознавании.

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