Некоторые привычки питания долгожителей, включают обильный завтрак, употребление в основном растительной пищи, умеренное употребление алкоголя и сладостей.

Долгая и здоровая жизнь — мечта каждого человека, и в этом может помочь то, что вы едите. Некоторые привычки питания, наблюдаемые у долгожителей, включают обильный завтрак, употребление в основном растительной пищи, отказ от диет для снижения веса, умеренное употребление алкоголя и сладостей. Эксперт по долголетию Бен Мейерс, доктор медицины Брэдли Дж. Уиллкокс, и диетолог Эми Дэвис рассказали RealSimple, на какие пищевые привычки стоит обращать внимание, если вы хотите дожить до 100 и назвали 8 продуктов, которые часто едят долгожители.

Бобовые

Одним из лучших продуктов питания среди долгожителей являются бобовые, которые богаты клетчаткой и содержат растительный белок", — объясняет Дэвис. "Считается, что продукты, богатые клетчаткой, помогают контролировать уровень холестерина и сахара в крови, а также снижают риск хронических заболеваний, таких как рак и болезни сердца.

Видео дня

Оливковое масло

Этот кулинарный продукт богат полезными ненасыщенными жирами, которые поддерживают оптимальный уровень холестерина. Он также богат микроэлементами, такими как растительные соединения, витамин Е и витамин К, которые служат антиоксидантами для снижения воспаления во всем организме, что еще больше снижает риск хронических заболеваний.

Орехи и семена

"Орехи, которые полны витаминов, минералов и ненасыщенных жиров, также являются основными продуктами в рационе долгожителей", — говорит Дэвис. "Орехи связаны с пониженным риском сердечных заболеваний и воспалений, вероятно, из-за их богатого содержания антиоксидантов". Учитывая, что семена имеют схожий с орехами питательный состав, они также оказывают схожее влияние на долголетие.

Чай

Будь то зеленый, черный, травяной, кофеиновый или без кофеина, чай является одним из лучших напитков среди долгожителей. Вероятно, это связано с множеством богатых антиоксидантами растительных соединений, которые он содержит. Фактически, было показано, что потребление чая поддерживает иммунитет, сердце, кишечник, мозг n и метаболическое здоровье.

Морепродукты

Некоторые виды морепродуктов (например, жирная рыба) служат одними из немногих натуральных концентрированных источников жирных кислот омега-3, которые являются мощными противовоспалительными средствами, способствующими оптимальному здоровью иммунитета, мозга и сердца.

Цельнозерновой хлеб на закваске

Цельные зерна богаты клетчаткой, минералами и витаминами группы В, особенно по сравнению с их белыми, очищенными аналогами", объясняет Дэвис. "Употребление цельных зерен связано с более низким риском смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и рака".

Исследователи также обнаружили, что многие люди, живущие до 100 лет и дольше, пекут собственный хлеб — часто используя закваску. Эта живая культура бактерий запускает ферментацию в тесте для хлеба, помогая переваривать часть содержащегося в нем глютена и повышая усвояемость конечного продукта. Хлеб на закваске также имеет более низкий гликемический индекс, чем другие виды хлеба, что способствует контролю уровня сахара в крови и здоровому обмену веществ.

Сладкий картофель

Он богат клетчаткой и микроэлементами, такими как калий, витамин А, витамин С и растительные соединения, что помогает улучшить иммунитет, сердце и обмен веществ.

Куркума

"Куркума богата фитонутриентами, такими как флавоноиды, которые могут быть полезны для продления жизни", — говорит Уиллкокс. Фитонутриенты, содержащиеся в куркуме, такие как куркумин, работают над уменьшением воспаления во всем организме, поддерживая общее здоровье, а также целевые области, такие как мозг.

Ранее УНИАН рассказывал о четырех полезных привычках долгожителей, среди которых - по возможности меньшее употребление лекарств и здоровый сон.

Вас также могут заинтересовать новости: