Согласно новому исследованию, дети способны кодировать и хранить воспоминания, однако не могут их восстановить, будучи взрослыми.

Вы когда-нибудь задумывались, почему, как бы вы не старались, вы не можете вспомнить никаких деталей из своего раннего детства? Как пишет CNN, новое исследование, опубликованное в журнале Science, показывает, что дело не в том, что у вас нет этих воспоминаний, а в том, что вы просто не можете получить к ним доступ в более позднем возрасте.

Как проводилось исследование

Исследование, изучало 26 младенцев в возрасте от 4,2 до 24,9 месяцев, разделенных на две возрастные группы: младше 12 месяцев и от 12 до 24 месяцев.

В ходе эксперимента младенцы были помещены в МРТ-аппарат, где им показывали серию уникальных изображений по 2 секунды каждое. Целью исследователей было зафиксировать активность гиппокампа — части мозга, связанной с эмоциями, памятью и автономной нервной системой.

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После краткой задержки младенцам показывали два изображения рядом: одно из знакомых, которые они уже видели, и одно новое. Исследователи отслеживали движения глаз младенцев, фиксируя, на каком изображении они сосредоточились дольше.

Если младенец смотрел дольше на знакомое изображение, это указывало на его узнавание, что свидетельствует о восстановлении памяти. Если предпочтений не было, это, скорее всего, означало, что память менее развита, отмечается в исследовании.

После сбора начальных данных команда проанализировала МРТ-сканы младенцев, которые смотрели на знакомое изображение дольше, и сравнила их с теми, у кого не было предпочтений.

"Результаты показали, что гиппокамп был более активен у старших младенцев при кодировании памяти. Кроме того, только у старших младенцев наблюдалась активность в орбитофронтальной коре, которая играет ключевую роль в принятии решений, связанных с памятью, и распознавании", - отмечается в статье.

Хотя неясно, почему кодирование памяти кажется более выраженным у младенцев старше 12 месяцев, это, вероятно, связано с крупными изменениями, происходящими в организме.

"Мозг младенца претерпевает множество изменений в восприятии, языке, моторике, биологии и других областях в это время, включая быстрый анатомический рост гиппокампа", — сказал доктор Ник Терк-Браун, ведущий автор исследования и профессор кафедры психологии Йельского университета.

Турк-Браун и его команда активно работают над изучением причин, почему мозг не может извлечь эти ранние воспоминания из жизни, но он предполагает, что гиппокамп не получает точные "поисковые запросы" для нахождения памяти, как она была сохранена на основе тех впечатлений, которые ребенок переживал в тот момент.

Ранее ученые уствновили, что женщины, которые рожают детей после 33 лет, чаще доживают до 90 лет и дольше по сравнению с теми, кто родил последнего ребенка до 29 лет.

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