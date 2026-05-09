Что происходит с вашим телом, если пить молоко каждый день: объясняют диетологи

Эксперты ответили, вредно ли пить молоко каждый день и развеяли главные мифы

На волне популярности растительного молока о пользе обычного коровьего многие забыли. Между тем диетологи уверены: если вы хорошо переносите молочное и оно вам нравится - стакан молока в день стоит сделать привычкой.

Вот что говорит наука о том, что будет, если каждый день пить молоко.

Что будет с организмом, если каждый день пить молоко

Эксперты назвали несколько причин, почему стоит пить молоко, пишет издание Martha Stewart.

Кости становятся крепче

"Ежедневный стакан молока обеспечивает организм ключевыми питательными веществами для костей - кальцием, витамином D, фосфором, магнием, калием и белком", - говорит спортивный диетолог Роксана Эсани из Политехнического университета Вирджинии.

Один стакан дает около 310 мг кальция - это примерно 25% суточной нормы - и 8 граммов полноценного белка. "Кальций формирует костную основу, витамин D улучшает его усвоение, а белок поддерживает коллагеновый матрикс", - объясняет диетолог Диана Линдси-Адлер из Нью-Йоркского медицинского колледжа.

Все вместе снижает риск остеопороза и переломов.

Больше белка - крепче мышцы

"Молоко содержит все девять незаменимых аминокислот, что делает его полноценным высококачественным источником белка", - говорит Эсани.

Этот напиток особенно богат аминокислотами лейцином, изолейцином и валином, которые напрямую усваиваются мышечной тканью. Это делает молоко хорошим вариантом после тренировки, во время болезни или с возрастом, когда потребность в белке растет.

Дольше чувствуете сытость

"Белок замедляет пищеварение и стимулирует гормоны насыщения, а жир задерживает опустошение желудка и усиливает ощущение сытости после еды", - объясняет Линдси-Адлер.

Два типа молочного белка - сывороточный и казеин - работают в паре: первый усваивается быстро, второй действует медленно и долго сдерживает голод между приемами пищи.

Поддерживает водный баланс

"Согласно данным Международной ассоциации молочных продуктов, молоко примерно на 87% состоит из воды", - говорит диетолог Николь Роуч из больницы Ленокс Хилл.

Кроме того, молоко содержит электролиты - натрий и калий. "Мы теряем электролиты каждый день - через дыхание, пот, мочу – они же поддерживают водный баланс в организме", - поясняет Эсани.

Поддерживает сердце

"Калий регулирует артериальное давление, балансируя уровень натрия, а кальций отвечает за нормальное сокращение и расслабление сосудов", – говорит Линдси-Адлер.

Однако цельное молоко содержит насыщенные жиры, поэтому при избыточном употреблении напитка они могут повышать уровень "плохого" холестерина.

Сколько молока можно пить в день

Полезно ли пить молоко каждый день? Согласно американским диетическим рекомендациям, взрослым советуют три порции молочных продуктов в день.

Одна порция – это стакан молока объемом 240 мл, остальное можно добрать йогуртом, сыром или кефиром.

Важно: если у вас есть аллергия на молоко, то в этом случае от него нужно отказаться полностью.

Какое молоко лучше пить

Детям от 12 до 24 месяцев рекомендуется цельное молоко - оно поддерживает рост и развитие. "Дети постарше и взрослые могут выбирать маложирное или обезжиренное, а те, кому нужно больше калорий, - цельное", - уточняет Линдси-Адлер.

При сердечно-сосудистых заболеваниях лучше выбирать молоко с низким содержанием жира.

При непереносимости лактозы можно пить безлактозное молоко. "Оно содержит те же питательные вещества - витамины, минералы и белок, - просто обработано ферментом лактазой для лучшего усвоения", - объясняет Эсани.

Лучше всего - просто выпить стакан молока. Но есть и другие варианты - например, добавить в смузи, кофе или чай, приготовить горячий шоколад или залить молоком овсянку или хлопья на ночь.

