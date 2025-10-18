Многие люди задавались вопросом, может ли кошка заразиться простудой от заболевшего хозяина. Как пишет thesprucepets.com, как правило, большинство вирусов, вызывающих простуду у людей, специфичны для человека. Однако важно знать, что кошки могут заразиться другими респираторными заболеваниями, которые могут потребовать ветеринарной помощи.
Кроме того, некоторые респираторные вирусы могут передаваться от вас к вашей кошке. Вирусы гриппа А могут передаваться от людей к кошкам, они также заражаются SARS-CoV-2 (вирусом, вызывающим COVID-19) при контакте с инфицированными людьми.
В большинстве случаев домашние кошки, заразившиеся гриппом или COVID-19, переносят заболевание в легкой форме.
Как простужаются кошки
Простуда у кошек может быть вызвана вирусами, бактериями и грибками. Наиболее распространенными вирусами являются вирус герпеса кошек и калицивирус кошек, которые вызывают около 90% инфекций верхних дыхательных путей у кошек. Кошки с вирусом герпеса кошек часто заражаются в раннем возрасте, и, однажды заразившись, они остаются носителями вируса на всю жизнь.
Кошки с вирусом герпеса могут жить нормальной и счастливой жизнью, хотя у котят это заболевание может привести к летальному исходу.
Бактериальные инфекции часто вызываются Bordetella bronchiseptica, различными видами Mycoplasma и Chlamydia felis, и они являются причиной многих остальных инфекций верхних дыхательных путей у кошек.
Грибковые инфекции вызываются Cryptococcus neoformans или C. gattii и Aspergillus. Грибковые инфекции у кошек могут быть довольно серьезными, иногда опасными для жизни, и часто не ограничиваются верхними дыхательными путями.
Каковы симптомы простуды у кошек?
Симптомы инфекций верхних дыхательных путей у кошек часто включают:
- Чихание
- Выделения из носа: прозрачные, жёлтые или зелёные
- Слезотечение, воспаление век и тканей вокруг глазного яблока (конъюнктивит)
- Кашель
- Язвы во рту или носу
- Заложенность
- Храп
- Потеря аппетита
- Повышенная температура
- Изменение голоса, например, хриплость при мяуканье
Ветеринары советуют обратититься к ветеринарному врачу за консультацией, если вы заметили вышеперечисленные признаки.
Как лечат простуду у кошек?
Лечение простуды у кошки зависит от тяжести заболевания и его причины.
Бактериальные и грибковые инфекции требуют медикаментозного лечения. Иногда требуются длительные курсы лечения, особенно при грибковых инфекциях.
Вирусные инфекции не требуют медикаментозного лечения, если только они не переходят в тяжёлую форму или не развиваются вторичные бактериальные инфекции. Большинство кошек выздоравливают от вирусных инфекций верхних дыхательных путей примерно за 7–10 дней.
Лечение в домашних условиях
Если ветеринар диагностирует у кошки вирусную ОРВИ лёгкой или средней степени тяжести, вы можете проводить поддерживающую терапию дома до выздоровления.
- Убедитесь, что ваша кошка хорошо питается и пьёт много воды.
- Предложите ей консервы с резким запахом, если кошка отказывается от еды. ОРВИ влияют на способность кошки чувствовать запах еды, поэтому чем сильнее запах, тем лучше.
- Изолируйте кошку от других кошек в доме.
- Содержите кошку в тихой и спокойной обстановке, не вызывающей стресса.
- Если у вашей кошки заложен нос, используйте увлажнитель воздуха или поместите её в ванную комнату с включенным душем, пока в комнате не появится пар, чтобы помочь устранить заложенность.
Многие люди утверждают, что во время их болезни кошка прижимается к ним, словно чувствует, как им плохо. И ветеринары говорят, что это утверждение имеет под собой научное обоснование.