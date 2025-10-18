Как правило, человеческие вирусы кошкам не страшны, однако есть нектороые исключения.

Многие люди задавались вопросом, может ли кошка заразиться простудой от заболевшего хозяина. Как пишет thesprucepets.com, как правило, большинство вирусов, вызывающих простуду у людей, специфичны для человека. Однако важно знать, что кошки могут заразиться другими респираторными заболеваниями, которые могут потребовать ветеринарной помощи.

Кроме того, некоторые респираторные вирусы могут передаваться от вас к вашей кошке. Вирусы гриппа А могут передаваться от людей к кошкам, они также заражаются SARS-CoV-2 (вирусом, вызывающим COVID-19) при контакте с инфицированными людьми.

В большинстве случаев домашние кошки, заразившиеся гриппом или COVID-19, переносят заболевание в легкой форме.

Как простужаются кошки

Простуда у кошек может быть вызвана вирусами, бактериями и грибками. Наиболее распространенными вирусами являются вирус герпеса кошек и калицивирус кошек, которые вызывают около 90% инфекций верхних дыхательных путей у кошек. Кошки с вирусом герпеса кошек часто заражаются в раннем возрасте, и, однажды заразившись, они остаются носителями вируса на всю жизнь.

Кошки с вирусом герпеса могут жить нормальной и счастливой жизнью, хотя у котят это заболевание может привести к летальному исходу.

Бактериальные инфекции часто вызываются Bordetella bronchiseptica, различными видами Mycoplasma и Chlamydia felis, и они являются причиной многих остальных инфекций верхних дыхательных путей у кошек.

Грибковые инфекции вызываются Cryptococcus neoformans или C. gattii и Aspergillus. Грибковые инфекции у кошек могут быть довольно серьезными, иногда опасными для жизни, и часто не ограничиваются верхними дыхательными путями.

Каковы симптомы простуды у кошек?

Симптомы инфекций верхних дыхательных путей у кошек часто включают:

Чихание

Выделения из носа: прозрачные, жёлтые или зелёные

Слезотечение, воспаление век и тканей вокруг глазного яблока (конъюнктивит)

Кашель

Язвы во рту или носу

Заложенность

Храп

Потеря аппетита

Повышенная температура

Изменение голоса, например, хриплость при мяуканье

Ветеринары советуют обратититься к ветеринарному врачу за консультацией, если вы заметили вышеперечисленные признаки.

Как лечат простуду у кошек?

Лечение простуды у кошки зависит от тяжести заболевания и его причины.

Бактериальные и грибковые инфекции требуют медикаментозного лечения. Иногда требуются длительные курсы лечения, особенно при грибковых инфекциях.

Вирусные инфекции не требуют медикаментозного лечения, если только они не переходят в тяжёлую форму или не развиваются вторичные бактериальные инфекции. Большинство кошек выздоравливают от вирусных инфекций верхних дыхательных путей примерно за 7–10 дней.

Лечение в домашних условиях

Если ветеринар диагностирует у кошки вирусную ОРВИ лёгкой или средней степени тяжести, вы можете проводить поддерживающую терапию дома до выздоровления.

Убедитесь, что ваша кошка хорошо питается и пьёт много воды.

Предложите ей консервы с резким запахом, если кошка отказывается от еды. ОРВИ влияют на способность кошки чувствовать запах еды, поэтому чем сильнее запах, тем лучше.

Изолируйте кошку от других кошек в доме.

Содержите кошку в тихой и спокойной обстановке, не вызывающей стресса.

Если у вашей кошки заложен нос, используйте увлажнитель воздуха или поместите её в ванную комнату с включенным душем, пока в комнате не появится пар, чтобы помочь устранить заложенность.

Многие люди утверждают, что во время их болезни кошка прижимается к ним, словно чувствует, как им плохо. И ветеринары говорят, что это утверждение имеет под собой научное обоснование.

