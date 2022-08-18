С чего начать уборку в захламленной квартире и как навести порядок быстрее и эффективнее - узнайте в материале УНИАН.

Делать генеральную уборку рано или поздно приходится всем хозяйкам. Это долгий и энергозатратный процесс, фанатов которого найти довольно сложно. Обычно генеральную уборку делают несколько раз в году перед большими праздниками или один-два раза в месяц.

УНИАН рекомендует убирать раз в неделю, чтобы поддерживать чистоту в помещении, и готов рассказать, как быстро сделать генеральную уборку дома.

Ранее мы говорили о том, как убрать плесень в квартире.

Генеральная уборка по пунктам - подробный чек-лист

Если вы хотите тратить на уборку как можно меньше времени, то соблюдайте предписанные правила и придерживайтесь плана уборки, который позволит вам существенно сэкономить время.

График ваших перемещений должен иметь направление "снизу вверх", то есть "поверхности - полы". Кроме того, лучше убирать в следующей последовательности:

окна;

кухня;

спальня;

гостиная;

туалет и ванна;

прихожая и зал

Такой план написан неслучайно - он поможет вам равномерно распределять нагрузку, чередовать тяжелую работу с легкой, а значит быстро наводить порядок в помещении, но, при этом, не так быстро уставать.

Многие люди предпочитают "генералить" в один день, но это не самый эффективный метод. Разные зоны в квартире загрязняются по-разному, поэтому и убирать их нужно в разное время.

Уборка дома - лайфхаки для ускорения

Если вы не хотите, чтобы уборка занимала огромное количество времени или в итоге оказывалась неэффективной, запишите себе несколько простых рекомендаций.

Правильная ткань - залог успеха

Для удаления пыли с поверхностей не используйте марлю или ветошь. Идеальный вариант - микрофибра. Подобные тряпки хороши тем, что не оставляют ворс, не линяют, впитывают воду, легко стираются и быстро высыхают.

Оставлять посуду - плохая идея

Главная проблема некоторых хозяек заключается в том, что они оставляют посуду "на потом". Конечно, можно купить посудомоечную машину, но не у всех есть такая возможность, поэтому совет - мойте тарелки сразу после принятия пищи, а не стройте гору в раковине.

Убирая на кухне, мойте плиту в конце

Чаще всего, самое грязное место на кухне - это плита. В самом начале процесса уборки налейте на нее моющее средство и оставьте так, в это время займитесь другими делами. Когда вы закончите, вся грязь "отстанет" от поверхности плиты и вам будет проще ее отмыть.

ВАЖНО: если вы пользуетесь специальными средствами для чистки плит, обязательно надевайте перчатки, так как эти моющие очень агрессивны и могут повредить кожу рук.

Ухаживайте за сантехникой

Регулярно протирать унитаз и ванную губкой, смоченной в моющем - это несложно, зато в будущем избавит вас от необходимости бороться с засохшей грязью. Тем более, что регулярное присутствие на сантехнике очищающих средств избавит ее от большого количества болезнетворных бактерий, которые могут там поселиться.

Шторка для ванной, кстати, тоже нуждается в очистке, поэтому ее желательно периодически стирать вручную или в машинке - как вам удобно.

Убирайте лишние баночки в ванной

Выработайте для себя правило - если в ванной комнате стоят средства, которыми вы пользуетесь реже двух раз в неделю, значит они должны стоять в закрытых шкафчиках. Туда попадает меньше пыли, а значит процесс уборки будет занимать меньше времени - вам не придется протирать каждую баночку и бутылочку.

Регулярно перебирайте вещи

Захламленные шкафы - распространенная проблема многих украинцев, но лучше отучиться так делать. Достаньте из шкафа несколько вещей, которые вы носите регулярно, остальное сложите в коробку и найдите повод надеть это все в ближайшее время. Не получилось - продайте или отдайте на благотворительность.

Не экономьте на швабре, пылесосе и моющих

Во-первых, хороший пылесос и швабра - это 50% удачной уборки, так как дешевая бытовая техника плохо выполняет свою функцию, в итоге оставляя мусор, ворс или разводы. Во-вторых, старайтесь тщательно мыть швабру и вовремя очищать пылесборник, иначе процесс уборки потеряет всякий смысл.

Качественные моющие - также важный фактор, ведь если вы пользуетесь бытовой химией сомнительного типа, то и результат будет таким же. В качестве альтернативы можно использовать народные средства - они экологичнее и дешевле, а по эффективности иногда даже превосходят магазинные товары.

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