Пещера с летучими мышами: в Уганде зафиксировали механизм распространения опасного вируса

По меньшей мере 14 видов животных, среди которых леопарды и приматы, приходили охотиться на летучих мышей.

В Уганде исследователи обнаружили сложную сеть животных, питающихся летучими мышами - носителями вируса Марбург, и впервые задокументировали на видео возможные механизмы его межвидовой передачи, пишет The Telegraph.

Камеры-ловушки установили у входа в "Пещеру Питона" в Национальном парке Квин-Элизабет на западе страны. По словам ученых, это первое подтверждение существования "динамической многовидовой сети контактов" в известном очаге вируса Марбург.

По словам ученых, обнаружение такого количества хищников, которые поедают инфицированных летучих мышей, может стать своеобразным "Розетским камнем" для понимания того, как в реальном времени происходит зоонозный "spillover" - передача вируса от животных к другим видам.

"В течение пяти месяцев - с февраля по июнь прошлого года - исследователи зафиксировали не менее 14 видов позвоночных, которые приходили в пещеру охотиться на летучих мышей. Среди них - леопарды, несколько видов приматов, хищные птицы и вараны", - говорится в статье.

На одном из видео взрослый леопард подходит к входу, хватает летучих мышей в момент их массового вылета и уходит с добычей в пасти. На других кадрах, снятых в лесу Марамагамбо, видны стаи обезьян, которые также поедают летучих мышей, а рядом - циветы и генеты.

В пещере обитает около 56 тысяч египетских фруктовых летучих мышей. Именно этот регион давно является ключевым для исследований вируса Марбург - близкого "родственника" Эболы. Летальность инфекции может достигать 90%. Несмотря на разработку нескольких вакцин, ни одна из них пока не одобрена.

В 2008 году турист из Нидерландов, посетивший пещеру, заразился Марбургом и умер. Американский турист также заболел после визита, но выжил. А в 2009-м ученые из Centers for Disease Control and Prevention впервые выделили вирус Марбург из фруктовых летучих мышей в соседней пещере.

Камеры сначала установили в рамках проекта по наблюдению за львами и гиенами в парке. Полевой координатор Orin Cornille признался, что масштаб активности хищников стал неожиданностью. По его словам, наибольшее беспокойство вызывают именно обезьяны - учитывая их биологическую близость к человеку.

В то же время исследователи отмечают: никаких доказательств фактической передачи вируса между видами зафиксировано не было.

Научный директор проекта Александр Брачковский отметил, что подобные процессы могут происходить тысячелетиями в регионе Рифтовой долины. Один из леопардов, который регулярно возвращался в пещеру в течение пяти месяцев, получил прозвище Akahaya - "неприкасаемый" на местном языке.

Исследователи надеются, что их работа станет отправной точкой для более глубокого анализа рисков. По словам ученых, это редкий случай, когда можно многократно наблюдать непосредственные контакты между резервуаром филовируса и хищниками, которые фактически обмениваются биологическими жидкостями во время поедания добычи.

Инициатор установки камер Боско Атукватсе (Bosco Atukwatse) объяснил, что особенности пещеры создают идеальные условия для хищников: вход расположен низко, а многолетние наслоения гуано позволяют даже небольшим животным легко добраться до летучих мышей.

"Обезьяна может просто встать на задние лапы, схватить горсть летучих мышей и убежать", - отметил он, добавив, что не всегда понятно, куда исчезают мертвые животные.

Хотя летучие мыши считаются основным природным резервуаром вируса Марбург и могут переносить его без симптомов, ученые предупреждают: существуют доказательства того, что другие животные - в частности некоторые приматы - способны передавать инфекцию после контакта с летучими мышами.

"Точка пересечения" для вируса

Исследователи назвали пещеру своеобразным "очагом перелива инфекции" (spillover crucible). Они обратили внимание, что многие виды животных, которые охотятся на летучих мышей, впоследствии сами становятся добычей людей - их потребляют как так называемое бушмит.

"Существует множество путей, по которым болезнь международного значения может незаметно распространиться среди населения", - отметил Атукватсе.

Камеры-ловушки зафиксировали около 400 человек, посетивших пещеру, - среди них школьные группы, туристы и местные стажеры. Большинство находилось там без каких-либо средств индивидуальной защиты.

Научный директор исследования Брачковский сообщил, что власти Уганды хорошо осведомлены о рисках, связанных с этим местом. Возле пещеры установлены предупредительные знаки, а также оборудована смотровая площадка примерно в 40 метрах от входа.

Результаты работы дополняют растущий массив доказательств о ранее не зафиксированных взаимодействиях между различными видами животных, которые проливают свет на механизмы передачи зоонозных инфекций.

В прошлом году в Германии исследователи впервые задокументировали случаи охоты крыс на летучих мышей, что также вызвало обеспокоенность в отношении потенциальных пандемических рисков.

Впрочем, авторы отчета подчеркивают: значительная часть знаний о так называемом "переливании" инфекций от животных к людям до сих пор остается теоретической. Документирование сложных контактов между несколькими видами в известных природных очагах зоонозов "остается крайне редким явлением".

Другие инфекции в мире

Напомним, тропическая опасная инфекция чикунгунья, вызывающая изнурительную боль в суставах, может передаваться комарами на большей части территории Европы. Так считают ученые, которые связывают расширение ареала болезни с ростом температур из-за климатического кризиса.

По данным исследования, в Испании, Греции и других странах Южной Европы риск заражения возможен более шести месяцев в году, а на юго-востоке Англии - около двух месяцев в году. Более того, глобальное потепление неизбежно приведет к продвижению болезни дальше на север.

