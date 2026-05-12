Самые дорогие корабли в истории: линкоры класса Trump будут оснащены ядерной энергетикой

Военно-морские силы США заявили о намерении установить ядерные силовые установки на будущие линкоры класса Trump. Решение стало неожиданным шагом, ведь еще недавно во флоте сомневались в целесообразности такой технологии из-за ее высокой стоимости и сложности, пишет The War Zone.

В новом ежегодном плане кораблестроения ВМС отмечается:

"Наш флот заслуживает, а наша национальная безопасность требует максимального потенциала, который может обеспечить надводный боевой корабль".

Документ также подчеркивает, что новые корабли должны обеспечивать "крупномасштабные наступательные возможности на большие расстояния" и действовать в качестве командных платформ.

"Вряд ли это произойдет"

Еще несколько недель назад бывший министр ВМС Джон Фелан публично заявлял, что ядерная энергетика для этих кораблей маловероятна.

"Это (ядерная энергия – УНИАН) может быть, но это маловероятно, хотя и возможно", – говорил он ранее.

Однако уже в новом плане флот официально заложил ядерную силовую установку в качестве базового варианта.

В ВМС отмечают, что ядерная энергетика дает кораблям "практически неограниченную дальность" и значительно увеличивает энергетические возможности для современных систем вооружения.

В то же время эксперты предупреждают о серьезных проблемах:

резкий рост стоимости строительства;

сложность обслуживания;

перегрузку судостроительной инфраструктуры США.

Оценочная стоимость одного линкора составляет около 17 миллиардов долларов, что дороже части авианосцев нового поколения класса Ford.

Вооружение: ракеты, лазеры и рельсовые пушки

Согласно плану, корабли класса Trump должны стать многофункциональными боевыми платформами. Они должны получить:

вертикальные пусковые установки для ракет, включая гиперзвуковые;

электромагнитную рельсовую пушку;

5-дюймовые артиллерийские установки;

лазерное оружие направленного действия;

системы ближней обороны.

"Значительно увеличенная мощность производства электроэнергии обеспечивает боевые возможности во всем электромагнитном спектре", – говорится в документе ВМС.

"Корабль-командный центр"

Линейные корабли также рассматриваются как мобильные командные узлы флота:

"Линейный корабль может возглавлять надводную боевую группу, интегрироваться с авианосными ударными группами или действовать автономно", – отмечается в плане.

Ожидается, что водоизмещение кораблей составит около 35 000 тонн, а длина – до 880 футов (более 260 метров).

Дискуссии внутри США

Идея ядерных надводных кораблей вызвала сопротивление со стороны части военного руководства из-за рисков перегрузки судостроительной отрасли и уже существующего дефицита производственных мощностей.

Первый корабль класса Trump планируют заложить в 2028 году, а ввод в эксплуатацию ожидается не ранее 2036 года. Это означает, что программа может измениться или быть пересмотрена уже следующими администрациями.

Новые линкоры для американского флота

Как сообщал УНИАН, ВМС США заявили, что планируют приобрести не менее 15 новых линкоров, одобренных президентом Дональдом Трампом, в течение следующих 30 лет. Как пишет Bloomberg, это говорит о более серьезных намерениях в отношении проекта, который может стать самым дорогим военным кораблем, когда-либо построенным.

Ранее в ведомстве сообщали, что приобретут три линкора так называемого класса "Трамп", первый из которых должен поступить в 2036 году. Однако сейчас ВМС планируют приобрести более 10 таких кораблей до 2055 года, как говорится в долгосрочном плане, утвержденном Конгрессом.

