Легенда Первой и Второй мировых: линкор USS Texas обрел новый 'дом'

Единственный линкор США, воевавший в двух мировых войнах, после четырехлетней реставрации за $75 млн получит новый дом в порту Галвестон.

Американский линкор USS Texas (BB-35) – единственный уцелевший военный корабль США, участвовавший и в Первой, и во Второй мировых войнах, – готовится к переезду на новое постоянное место базирования. После четырехлетней масштабной реставрации судно планируют установить в порту Галвестон, а обновленный музей открыть для посетителей в конце 2026 или в начале 2027 года, пишет Slash Gear.

USS Texas стал первым линкором-музеем в США еще в 1948 году, однако десятилетия эксплуатации под открытым небом привели к критическому износу корпуса. В 2022 году корабль перевели в сухой док, где началась одна из самых масштабных реставраций военно-морского памятника в истории страны. Стоимость работ достигла 75 миллионов долларов.

За это время специалисты заменили более 700 тонн стали, восстановили деревянную палубу, устранили структурные дефекты, угрожавшие затоплением, и вернули кораблю вид периода Второй мировой войны. В целом реставрация потребовала более 400 тысяч человеко-часов.

Введенный в эксплуатацию в 1914 году как "супердредноут" класса New York, USS Texas служил в Северном море во время Первой мировой войны, поддерживал высадку союзников в Нормандии, участвовал в боях за Иводзиму и Окинаву, а после войны возвращал американских военных домой в рамках операции "Magic Carpet".

Новое место стоянки – пирс 15 в Галвестоне – предусматривает не только постоянную швартовку корабля, но и строительство современной музейной инфраструктуры. Ожидается, что обновленный USS Texas станет одним из ключевых объектов военно-исторического туризма на побережье Мексиканского залива, наряду с музеем авианосца USS Lexington в Корпус-Кристи.

