Основное значение слова "лавка" в украинском языке – доска на стояках, на которую садятся, но часто его используют неправильно.

Известный языковед Александр Авраменко раскрыл значение еще одного коварного слова, которое используют в названиях своих заведений украинские предприниматели. Речь идет о слове "лавка".

"Недавно наткнулся на заведение с названием "Фермерська лавка". И сфотографировал его. Почему? Потому что с ошибкой. А на ошибках мудрые люди учатся. Название "Фермерська лавка" рисует в воображении нечто похожее на табурет, который изготовил фермер. А вот основное значение слова "лавка" в украинском языке – доска на стояках, на которую садятся. Вот вам в подтверждение примеры из народной мудрости: "Чесному всюди честь, хоч і під лавкою", "Хороша господиня, віник під лавкою, а бруд по кутках", "Хоч під лавкою, аби з гарною панянкою", – сказал Авраменко в эфире "Сніданок з 1+1".

Лингвист отметил, что в украинских словарях иногда случается слово "лавка" в значении "магазин", но с пометкой "разговорное".

"Маркировка "разговорное" означает, что это слово не совсем полноценное – если его и используют, то лишь устно, а не на письме. Поэтому владельцу "Фермерська лавка" я бы посоветовал переназвать свое торговое заведение так: "Фермерський магазин" или же "Фермерська крамниця", – добавил языковед.

Говорим на украинском правильно - советы Авраменко

Ранее Александр Авраменко объяснил, как рассказать о походке на украинском и что такое "ходить трусцой".

Также лингвист научил, как употреблять коварную речевую конструкцию "за рахунок" и посоветовал удачные украинские аналоги.

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