Украинские аналоги этому и похожим словам можно подобрать несколькими способами.

Самый известный учитель Украины Александр Авраменко рассказал, как правильно назвать "горящую путевку" на украинском, и что не так с такой распространенной формулировкой. В эфире "Сніданок з 1+1" языковед объяснил, что слово "горяща" - это суржик.

"Едва ли не в каждом городе Украины можно увидеть вот такую рекламу: "Мережа магазинів горящих путівок". К сожалению, владелец этой сети щедро засевает нашу страну суржиком. Слова "горящий" нет в нашем языке. Также как и "ідущий хлопець" или "бігуча дівчина". Правда же звучить топорно? "Ідучий", "бігучий", "горящий", "починаючий"... Это слова из русского языка, одетые в украинскую фонетику. Другими словами - суржик", - говорит специалист.

Лингвист отметил, что украинские соответствия этому и похожим словам можно подобрать несколькими способами.

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"Первый - описательно: например, "идущий парень" на украинском скажем "хлопець, що йде". "Бегущая девушка" - "дівчина, що біжить". Второй способ - подбираем существительное. Например, "начинающий журналист" можно сказать "журналіст-початківець", "потопающий" - "потопельник". Третий способ - подбираем прилагательное. Например, "подрастающее поколение " – "молоде покоління". Или "горящая путевка" - "гаряча путівка", - объяснил Авраменко.

Говорим на украинском правильно - советы от Авраменко

Языковед Авраменко в эфире ранее объяснил, как правильно называть товары, которые уже кто-то использовал, и что не так со словами "б/у" или "секонд-хенд".

Лингвист также рассказал, что украинскому языку действительно есть проблемный момент - употребление активных причастий.

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