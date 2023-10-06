Избегайте, говоря на украинском, суржиковых элементов "ходить трусцой, вразвалку, на цыпочках".

Самый известный языковед Украины Александр Авраменко рассказал о удельные украинские слова, говорящие об особенностях походки человека, и назвал их суржиковые "аналоги", которых стоит избегать.

"Сегодня выясним, что значит "ходити підтюпцем, перевальцем і навшпиньки". Избегайте суржиковых элементов "ходити трусцою, вразвалку, на ципочках". Итак, запомните: підтюпцем (по-русски "трусцой") – ходить мелкими, быстрыми шагами; "перевальцем" – ходить, переваливаясь с боку на бок, пошатываясь и не спеша, а "навшпиньки" – ходить на кончиках пальцев ног",-сказал Александр Авраменко на экспресс-уроке украинского языка в эфире "Сніданок з 1+1".

Говорим на украинском грамотно - советы Авраменко

Ранее топ-учитель Украины объяснил, как правильно употреблять коварную речевую конструкцию "за рахунок". Лингвист посоветовал вместо нее использовать аналоги, и для каждого из них есть свой контекст.

Также языковед Авраменко записал показательный урок о провальный ударение в слове "листопад". На примере ошибки украинской актрисы театра и кино Ирмы Витовской он объяснил, как говорить правильно.

Также лингвист назвал слова, которые несправедливо носители языка забывают или вообще не знают, и объяснил, как сказать на украинском "востребованный", "косноязычный", "томный".

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