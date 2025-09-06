Ученые исследовали связь сказочных кругов и подземных источников энергии.

Пока в мире растет интерес к природному водороду, который может стать топливом будущего, ученые нашли новый способ находить подземные залежи. Одним из ключей к его поиску могут стать так называемые "сказочные круги". Это загадочные кругообразные участки без растительности, которые встречаются по всему миру - Намибии, Бразилии, Австралии и т.д. Новое исследование Венского университета показало, что эти образования связаны с выходом водорода из недр Земли, пишет earth.com.

В исследовании, опубликованном в журнале "Геология", объясняется, что при поступлении газа в верхние слои почвы происходит поднятие поверхности, что вредит растительности, а после снижения давления земля проседает. Это можно сравнить с тем, как опадает только что испеченное суфле. Моделирование подтвердило: чем больше круг, тем глубже и масштабнее может быть источник водорода под ним.

Исследование стало важным прорывом для геологии, ведь десятилетиями "сказочные круги" оставались загадкой. Такие круги могут достигать сотни метров в диаметре, хотя имеют небольшую глубину - всего в несколько метров. Их объясняли деятельностью термитов, особенностями почвы или газовыми выбросами, однако ни одна теория не могла охватить глобальное распространение этого явления. Обнаруженная связь с природным водородом дает возможность не только понять их происхождение, но и использовать как ориентиры для поиска.

Энергетический сектор внимательно следит за такими открытиями. Как отмечают в компании OMV, поддержавшей исследования, природный ("белый" или "золотой") водород может оказаться дешевле и перспективнее других видов. Если "сказочные круги" действительно станут надежными указателями подземных месторождений, это может существенно изменить глобальную стратегию перехода на возобновляемую энергетику.

Несмотря на прорывные результаты, остается немало вопросов: как образуются круги в различных типах почв, влияют ли химические реакции на их развитие и как эффективно определять размер запасов.

Напомним, что в Техасе нашли огромное месторождение с запасами природного водорода, которые оценивают в 280 тысяч тонн. Эксперты говорят, что это может вывести США в мировые лидеры возобновляемой энергетики.

Уникальное месторождение нашли также в Албании. Оно известно тем, что водород там сам просачивается на поверхность и накапливается в пустотах бывшей шахты. Но с этим связана и опасность, ведь водород легковоспламеняющийся и добыча должна вестись с осторожностью.

